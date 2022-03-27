Менее 400 человек заболели коронавирусом в Волгоградской области

Общество 27.03.2022 11:55
27.03.2022 11:55
В Волгоградской области за минувшие сутки выявлено 385 новых случаев случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе. Накануне в регионе таких случаев было 402. При этом выздоровели больше жителей, чем заболели – 417 человек. Однако не обошлось без госпитализаций – в ковидные стационары привезли 61 человека. Список умерших от коронавируса пополнился пятью жителями региона. Всего 6703 человека не смогли справиться с инфекцией.
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