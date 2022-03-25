Транзитный рейс через Волгоград задержали из-за ЧП

Сегодня, 25 марта, авиарейс Нижний Новгород — Волгоград — Минеральные Воды задержали на 2,5 часа из-за чрезвычайного происшествия. По предварительной информации, к вынужденному простою привело сообщение о подозрительном предмете на борту авиалайнера.

В самом аэропорту Стригино журналисту ИА «Высота 102» не подтвердили, но и не опровергли информацию о возможной причине задержки борта. Примерное время вылета указано как 17.20.

Расчетное время прибытия рейса A4 652 авиакомпании «Азимут» в аэропорт Волгограда — 19.15. Время заявленное по расписанию — 16.15.