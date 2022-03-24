В сотнях домов шести районов Волгограда 24 марта отключат свет





Плановые отключения электроэнергии пройдут сегодня в Волгограде АО «ВМЭС». Как сообщает ИА "Высота 102", света не будет с 13-00 до 17-00 по ул.Набережная Волжской Флотилии, 9, 6, 13, 7, 7а в Тракторозаводском районе города.

В Кировском районе в это же время электричество пропадет во всех домах на улицах Финская, Кирова, Люберецкая.

В этот же период времени в Кировском районе отключат свет на ул. Клайпедская, 3-23, 4-16, ул.Гурилева, 2-44, 17а-19, 66, ул.Лукина, 5-41.

В Советском районе ресурс будет отсутствовать в это же время на ул. Голубятникова, 3а, 4а, ул.Молодежная, 9;

в Дзержинском районе – на ул. Баженова, 29-43, 47-67, 30-68, Римского-Корсакова, 29, ул.Халтурина, 43;

в Центральном районе – на ул. Маршала Рокоссовского, 56, 58, 58а, 123.

В Тракторозаводском районе плановые отключения пройдут с 8-00 до 12-00 на ул. Набережная Волжской Флотилии, 9, 7, 7а, 6, 13.

В Краснооктябрьском районе не будет света с 9-00 до 17-00 на

ул.Хользунова, 24, 26, 30, Таращанцев, 43, 45, 47.

Пропадет свет с 9-00 до 16-00 сразу на нескольких улицах Дзержинского района - Добринская, Лесогорская, Лесная, 2-я Лесная, Баргузинская, Чирская, Эльбрусская, Батумская, Трехгорная.

В Кировском районе останутся без ресурса с 8-00 до 18-00 горожане, проживающие по следующим адресам:

ул.Кирова, 52-66, ул.Астраханская, 55-59, 60, ул.Декабристов, 3-25, 20-26, Братская, 16-30, ул.Пехотная,17-31, 18-24, ул.Мопровская, 19-21а, 18, ул.Кирова, 68-74, ул.Астраханская, 66-84, 65-75, ул.Североуральская, 15-27, 16а-28, ул.Шевченко,3, Абганеровская, 1-25, ул.Лесопильная, 1-23, 2-26, ул.Алычевая, 48, ул.Лавровая, 25, а также на ул. Окружная.



