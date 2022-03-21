Covid-19

В Волгоградской области скончались 10 жителей с ковидом

Covid-19 21.03.2022 12:41
21.03.2022 12:41



За сутки от коронавирусной инфекции в Волгоградской области скончались 10 человек. Госпитализированы с COVID-19 в регионе 81 пациент, сообщили в федеральном оперативном штабе. Отметим, что накануне в Волгоградской области был зафиксирован рекордно низкий показатель госпитализации - 64 человека, но сегодня число заболевших, которым понадобилась помощь в больнице, увеличилось. С 5 марта в регионе плавно снижается суточная заболеваемость. Выявлено 693 новых случая с подтвержденным COVID-19. Накануне, напомним, было 711 случаев.

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