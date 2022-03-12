Общество

Минобороны в Волгоградской области занялось ремонтом котельной

Общество 12.03.2022 22:55
12.03.2022 22:55


Котельную, которая снабжает теплом 18 многоквартирных жилых домов и объекты Минобороны, отремонтируют в Камышине Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе Южного военного округа, ремонт выполняют специалисты жилищно-коммунальной службы № 11 (г. Волгоград) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Южному военному округу. В первом квартале текущего года эта котельная и другие объекты Минобороны РФ были приняты жилищно-коммунальной службой № 11 в эксплуатацию.
На момент приема котельная требовала ремонта составных частей котельного оборудования, в частности, экономайзера второго котла и его автоматики безопасности. В феврале текущего года специалисты жилищно-коммунальной службы с привлечением подрядных организаций выполнили замену экономайзера - устройства для предварительного подогрева воды. В настоящее время ведется работа по установке автоматики безопасности котла и подготовка к проведению пусконаладочных работ. Все работы планируется завершить до начала отопительного периода 2022-2023 гг.
Всего в составе котельной три котла, два из которых сейчас находятся в работе и обеспечивают потребителей теплом и горячей водой в полном объеме. 
Отмечается, что ремонт обеспечит котельную резервным оборудованием, которое позволит гарантированно вести подачу тепловой энергии не только для объектов Минобороны, но и для подключенных к ее тепловой сети более 18 муниципальных многоквартирных домов, расположенных на улицах Набережной и Гороховской.
Фото: пресс-служба Южного военного округа

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