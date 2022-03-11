Общество

В Волгограде растет востребованность альтернативного вида похорон

Общество 11.03.2022 08:24 Новости компаний
11.03.2022 08:24 Новости компаний


Уход из жизни человека чаще всего застает врасплох его близких. Ситуация нередко осложняется тем, что в период потрясения приходится срочно решать важные задачи: определяться с выбором места на кладбище, заниматься организацией прощания. При этом зачастую возникают сложности с исполнением прижизненной воли покойного. Например, человек говорил о желании быть захороненным в общую с родными могилу, но места в захоронении уже не хватает. В подобной и других ситуациях выходом из затруднительного положения может стать кремация как альтернативный вид погребения. По словам заместителя генерального директора ЗАО РП «Память» Алёны Белянской, сегодня в Волгограде кремация составляет 25% всех похорон, и эта цифра имеет тенденции к увеличению. 

Гарантировано законом 

 - В наши дни кремация признана самым современным видом похорон с точки зрения экологии и экономики. В России право каждого гражданина на выбор вида погребения, в том числе кремацию, гарантировано федеральным законодательством, – рассказывает Алёна Белянская. – К услугам крематориев обращаются при необходимости транспортировки усопшего в другой город или страну, потому что перевезти урну с прахом проще, чем гроб с телом покойного. Герметично упакованный по всем правилам пепел не представляет санитарной опасности. Его можно поместить в багаж, предъявив соответствующие документы. 
Однако, по данным общественной организации «Союз похоронных организаций и крематориев» (СПОК), такой вид похорон, как кремация, доступен россиянам далеко не всех субъектах РФ. Ведь строительство крематориев связано с большими финансовыми вложениями, а также необходимостью соблюдать строгие санитарные нормы. 
В списке городов, где эта проблема решена, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирском, значится и Волгоград. Ритуальное предприятие «Память» - единственная организация в нашем городе, предоставляющая услугу кремации в круглосуточном режиме не только для жителей Волгоградской области, но и соседних регионов.  
– Кремационная установка волгоградского предприятия «Память» по экологическим и техническим показателям отвечает всем нормам и требованиям в области охраны окружающей среды, – отметил на конференции по вопросам похоронного дела в Москве вице-президент СПОКа Владимир Родькин. – Важнейшим элементом кремационной установки IFZW 400 германского производства является хромосорбционный фильтр высокой очистки, благодаря которому негативное воздействие на окружающую среду практически сведено на нет.  
В соответствии с самыми современными требованиями, процесс кремации в Волгограде осуществляется в автоматизированном режиме, специальные конструктивные элементы исключают возможность смешения праха одного усопшего с другим. 
Отсутствие негативного воздействия кремационной установки на окружающую среду в Волгограде после длительных и скрупулёзных исследований подтвердили и независимые экологи. 

Соблюдая обряды и традиции

– Как и при традиционных похоронах, церемония проводов в последний путь при кремации в Волгограде проводится в залах прощания, в торжественно-траурной обстановке, с соблюдением гражданских и религиозных обрядов и традиций, – говорит Алёна Белянская.
После кремации прах усопшего помещается в специальную капсулу, которая затем укладывается в урну, с выбором которой заранее определились близкие.  
– При выборе такого вида похорон, как кремация, появляется возможность семейных захоронений даже на закрытых кладбищах, когда на одном участке  находят последний приют представители нескольких поколений, – уточняет Белянская. – Если урна будет помещена в колумбарий, ухаживать за этим местом захоронения значительно проще, чем за традиционной могилой. 
Достойные проводы в последний путь, исполнение воли усопшего – это главное, что могут сделать живущие для людей, покинувших этот мир. А с учетом реалий современных крупных городов такой вид похорон, как кремация, будет получать все большее распространение.


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