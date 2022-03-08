«Красота спасет мир»: волгоградские мужчины скупают тюльпаны









Сегодня утром, 8 марта, волгоградские мужчины штурмуют цветочные магазины. Как передает корр. ИА «Высота 102», многолюдно у торговых палаток, где продают тюльпаны. Эти цветы сегодня пользуются особенным спросом – все покупают в основном их. Тюльпаны продают по цене от 60 до 120 рублей за штуку, но мужчин цена не останавливает.













Приобретают для своих прекрасных женщин и корзиночки с цветами. Такие наборы сегодня стоят в среднем от 500 до 2000 рублей.













- Мне для любимой ничего не жалко. Главное, чтобы она улыбалась, - сказал мужчина по имени Александр, который купил букет тюльпанов для своей супруги.













Настроение в цветочных магазинах – в фоторепортаже информагентства.















