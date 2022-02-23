Около 3 тысяч жителей Волгоградской области вылечились за день от «омикрона»

Covid-19 23.02.2022 12:38
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23.02.2022 12:38
В Волгоградской области зафиксирован новый рекорд по вылечившимся от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, за день больничные закрыли 2983 человека. При этом количество новых заболевших оказалось в два раза меньше выздоровевших - 1491 человек. За сутки, тем не менее, в стационары попали 350 человек. А скончались от коронавируса 14 жителей региона. Всего в регионе уже 6274 жителя умерли от инфекции.
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