Волгоградская область примет автомобильный крестный ход «Святая Русь»

Общество 22.02.2022 07:59
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22.02.2022 07:59
В Волгоградской области в конце февраля - марте 2022 года пройдет маршрут автомобильного молитвенного шествия «Святая Русь» с копией Небоявленного Животворящего Креста Господня. Как сообщили ИА «Высота 102» в епархии, это будет уже третий Крестный ход, организованный Магаданским отделением общественной организации Всероссийского общества инвалидов.
Участников молитвенного шествия сопровождают икона Казанской Божьей Матери «Державный Покров» с частицей мощей священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, образ Божией Матери «Магаданская» и икона святой преподобной Зосимы Эннатской с частицей ее мощей.
Крестоходцы однажды уже бывали в Волгоградской епархии в ноябре 2019 года — они пронесли святыню по некоторым храмам епархии и посетили Волгоградский дом престарелых и инвалидов.
Маршрут Крестного хода «Святая Русь» проходит через сотни больших и малых городов России, Беларуси, Украины, Донбасса, Грузии, Прибалтики, Финляндии, Польши, Чехии, Сербии, Кипра, Турции, Афона и др.
Справка. 11 июня 1423 года на Сахотском болоте, недалеко от Ростова Великого, пастухам явился стоящий на воздухе Животворящий Крест Господень, от которого было дано повеление: «Будет на сем месте благодать Божия и дом Божий; аще кто с верою придет помолитися, будут многая исцеления и чудеса от Животворящего Креста молитв ради чудотворца Николы».
На месте явления Креста сейчас находится мужской монастырь Животворящего Креста Господня. Его главный храм — Крестовоздвиженский — стоит точно на месте явления великой святыни Русской Православной Церкви.
Оригинал Креста остаётся в селе Годеново Ярославской области, куда он был перенесен для сохранения в годы богоборческой власти. Копию святыни для автомобильного Крестного хода «Святая Русь», приуроченного к грядущему 600-летию явления Животворящего Креста Господня, изготовили в Артели «Уфимский иконостас». Освящение совершил митрополит Екатеринбургский Кирилл, ныне митрополит Казанский и Татарстанский.
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