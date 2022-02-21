Общество

Коронавирус убил 37-летнего волгоградца с тяжелым диагнозом

Общество 21.02.2022 16:47
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21.02.2022 16:47


37-летний житель региона оказался одной из жертв коронавируса, о смерти которых сообщил сегодня региональный оперштаб. Как пояснили ИА «Высота 102» в облкомздраве, мужчина страдал хроническим заболеванием дыхательной системы, также у него было диагностировано  хроническое инфекционное заболевание. Его срочно госпитализировали по результатам обследования и в связи с тяжелой сопутствующей патологией. Однако его состояние ухудшалось и он скончался в реанимации, несмотря на усилия врачей. Пациент не был привит от коронавируса, уточнили в облкомздраве.
Напомним, сегодня оперштаб сообщил о 12 умерших от коронавируса. Среди них, помимо 37-летнего мужчины, оказались также жители региона в возрасте 52, 55, 66, 70, 80, 83 лет, а также женщины в возрасте 71, 73, 75, 76 и 90 лет. Они проживали в Волгограде, в Волжском, в Камышинском, Урюпинском, Новоаннинском и Палласовском районах. Всего пандемия унесла жизни 6245 человек.


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