В дома жителей Семи ветров в Волгограде возвращаются тепло и горячая вода

Общество 20.02.2022 12:08
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20.02.2022 12:08
«Концессии теплоснабжения» завершают ремонтные работы на тепловой сети диаметром 800 мм в микрорайоне Семь ветров. В настоящий момент сеть заполняется ресурсом, в ближайшее время отопление и горячая вода вернутся в дома горожан, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе коммунальной компании.
В том случае, если это не произойдет в ближайшие часы, волгоградцев просят обращаться в свою управляющую компанию. По заявке жильцов УК обязана оперативно провести регулировку внутридомовых сетей и нормализовать режим подачи ресурса.
Напомним, представители концессии заблаговременно предупредили жителей Семи ветров о намерении провести внеплановый ремонт на теплосети в Дзержинском районе. Работы «Концессии» постарались провести в сжатые сроки, чтобы минимизировать неудобства гражданам.
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