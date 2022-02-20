В дома жителей Семи ветров в Волгограде возвращаются тепло и горячая вода





«Концессии теплоснабжения» завершают ремонтные работы на тепловой сети диаметром 800 мм в микрорайоне Семь ветров. В настоящий момент сеть заполняется ресурсом, в ближайшее время отопление и горячая вода вернутся в дома горожан, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе коммунальной компании.

В том случае, если это не произойдет в ближайшие часы, волгоградцев просят обращаться в свою управляющую компанию. По заявке жильцов УК обязана оперативно провести регулировку внутридомовых сетей и нормализовать режим подачи ресурса.