В Волгоградской области растёт число госпитализаций ковид-зараженных

Covid-19 17.02.2022 11:35
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17.02.2022 11:35
В Волгоградской области на фоне пока неуверенного снижения числа заболеваний коронавирусом, тем не менее, растет число госпитализаций. За последние сутки в ковидные госпитали поступили еще 320 человек, тогда как вчера, 16 февраля, были госпитализированы 302 человека.
Растет и уровень смертности: 17 февраля стало известно о гибели 17 пациентов инфекционных больниц региона.
Всего же за последние сутки выявлено 1603 новых случая заражения COVID-19. Среди новых заболевших 578 детей.
Параллельно фиксируется увеличение числа выздоравливающих пациентов – к четвергу выписали еще 598 жителей региона.
Добавим, что на сегодняшний день лечение от коронавируса, в том числе амбулаторно, проходит 31 571 житель региона.
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