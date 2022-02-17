В Волгоградской области растёт число госпитализаций ковид-зараженных









В Волгоградской области на фоне пока неуверенного снижения числа заболеваний коронавирусом, тем не менее, растет число госпитализаций. За последние сутки в ковидные госпитали поступили еще 320 человек, тогда как вчера, 16 февраля, были госпитализированы 302 человека.

Растет и уровень смертности: 17 февраля стало известно о гибели 17 пациентов инфекционных больниц региона.

Всего же за последние сутки выявлено 1603 новых случая заражения COVID-19. Среди новых заболевших 578 детей.

Параллельно фиксируется увеличение числа выздоравливающих пациентов – к четвергу выписали еще 598 жителей региона.

Добавим, что на сегодняшний день лечение от коронавируса, в том числе амбулаторно, проходит 31 571 житель региона.



