Приехавший в Волгоград 20-летний москвич умер от коронавируса





20-летний мужчина, приехавший в Волгоград из Москвы, не пережил коронавирусную инфекцию. По приезде в город на Волге он почувствовал себя плохо, ему потребовалась срочная помощь медиков. Молодого мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось, сообщили в волгоградском облздраве.

Он стал одним из четырнадцати жителей региона, о смерти которых сегодня сообщил региональный оперштаб. Так, помимо молодого человека, скончались еще пятеро мужчин в возрасте 69, 71, 72, 73 и 89 лет. Также не справились с инфекцией 8 женщин в возрасте 65, 73, 74, 77, 80, 83, 84 и 93 лет. Они являлись жителями Волгограда, Волжского, Городищенского, Дубовского, Еланского, Светлоярского и Среднеахтубинского районов. Всего, напомним, уже 6173 жителя Волгоградской области скончались от ковида.