Верховный суд не нашел причин для битвы за маршрут в Волгоградской области

Общество 09.02.2022 11:00
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09.02.2022 11:00
Судебный спор за маршрут, который обслуживают два перевозчика из Волгоградской области, не поддержал Верховный суд России. Как сообщили в Волгоградском УФАС, высший судебный орган отказал местному перевозчику в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в Судебную коллегию Верховного суда. Таким образом, все ранее принятые судебные акты об обжаловании отказа Волгоградского УФАС России в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам недобросовестной конкуренции, вынесенного еще в конце 2020 года, признаны законными.
Как ранее сообщало информагентство, индивидуальный предприниматель Серикова Н.В. просила признать незаконным решение УФАС по Волгоградской области об отказе в возбуждении производства по делу о нарушении законодательства о защите конкуренции по итогам рассмотрения жалобы предпринимателя. ИП Серикова Н.В, осуществляющая регулярные перевозки пассажиров по маршруту «Суровикино – Волгоград», пожаловалась на недобросовестную конкуренцию ИП Волочковой С.А., которая, по утверждению заявителя, также осуществляет регулярные перевозки по указанному маршруту под видом легкового такси в обход публичных процедур, установленных законом, не имея свидетельств и карт маршрута, самостоятельно устанавливает тариф за перевозку. Индивидуальному предпринимателю было отказано в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в связи с отсутствием признаков его нарушения. Тогда предприниматель обратилась в суд.
«Решен принципиальный вопрос: является ли актом недобросовестной конкуренции перевозка пассажиров по определенному маршруту, связывающему областной и районный центр на 8-местном такси, если на данном маршруте уже работает перевозчик, осуществляющий регулярные перевозки по расписанию? И можно ли такие перевозки считать регулярными перевозками пассажиров, осуществляемыми «под видом такси»? Волгоградское УФАС России посчитало, что нет и приняло решение об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства», - поясняет УФАС.
Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что в данном случае никаких признаков недобросовестной конкуренции нет. «Это практика межвидовой конкуренции, которая зачастую имеет место на рынках перевозок. Как, например, пассажирские авиаперевозки составляют межвидовую конкуренцию ж/д перевозкам, что обычно положительно сказывается на стоимости билетов на проезд», - уверены антимонопольщики.
Верховный суд РФ в данном случае согласился с позицией Волгоградского УФАС и уже вынесенными по этому делу решениями судов. Так, оценив представленные в материалах дела доказательства, суды установили, что деятельность перевозчика ИП Волочковой С.А., осуществляющего пассажирские перевозки такси в 8-местном автомобиле, существенно отличается от регулярной перевозки по объему прав и обязанностей пассажира и перевозчика, условиям перевозки, комфортабельности, в том числе, условиям подачи и характеристикам используемых транспортных средств, по цене, следовательно, не являются взаимозаменяемыми, а потому суды правомерно пришли к выводу о том, что предприниматели осуществляют деятельность на разных товарных рынках, в связи с чем не являются конкурентами.
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