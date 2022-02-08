«Что мне снег, что мне зной»: прогноз погоды на 8 февраля в Волгограде

Общество 08.02.2022 07:53
0
08.02.2022 07:53
Небольшие и умеренные снежные осадки прогнозируют синоптики в Волгограде сегодня, 8 февраля – любителям лыжного спорта советуем приготовить свой инвентарь перед походом на работу. По данным Волгоградского ЦГМС, в отдельных районах ожидаются туман, гололедно-изморозевые явления и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью обещают южный ветер – 4-9 м/с, местами порывы 10-14 м/с. Температура до утра продержится от +1 до -9. Днем погода будет помягче. Температура будет колебаться от -1 до +4. Утром и днем ветер сменит направление на юго-восточное - 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 12-17 м/с.
Реклама
Кондукторов в волгоградских троллейбусах заменит техника08.02.2022 09:11
Общество 08.02.2022 09:11
Первый самолет в Тюмень улетел из Волгограда07.02.2022 18:00
Общество 07.02.2022 18:00
В Волгоградской области все закрытые из-за ковида школы вышли из карантина07.02.2022 17:10
Общество 07.02.2022 17:10
В Волгоградской области за три месяца умерли два бывших главных врача ЦРБ07.02.2022 14:59
Общество 07.02.2022 14:59
«Волгоградэнергосбыт» временно закрывает абонентские участки и приглашает в онлайн07.02.2022 14:09
Общество 07.02.2022 14:09
Волгоградцев взволновала рубка молодых деревьев в ЦПКиО (ВИДЕО)07.02.2022 13:36
Общество 07.02.2022 13:36
Заболевшие волгоградцы часами ждут приема у терапевтов на улице07.02.2022 10:27
Общество 07.02.2022 10:27
В Москве рассмотрят 150-миллионный иск экс-главного тренера волгоградского «Ротора» к Facebook07.02.2022 08:17
Общество 07.02.2022 08:17
«Лучше сидеть дома»: прогноз погоды на 7 февраля в Волгограде06.02.2022 18:51
Общество 06.02.2022 18:51
Почта возместит ущерб за сгоревшие в отделении под Волгоградом посылки и бандероли06.02.2022 16:26
Общество 06.02.2022 16:26
В Волгограде пострадавшую от пожара школу закрывают на карантин и ремонт06.02.2022 15:56
Общество 06.02.2022 15:56
До беды недалеко: в Волгоградской области снежные лавины крушат дворы06.02.2022 15:09
Общество 06.02.2022 15:09
«Важна любая зацепка»: как в Волгограде разыскивают без вести пропавших защитников Сталинграда06.02.2022 09:19
Общество 06.02.2022 09:19
Рыбаков в Волгоградской области массово штрафуют за мелкую рыбу05.02.2022 16:17
Общество 05.02.2022 16:17
Обнародованы новые данные о численности населения Волгоградской области в 2022 году05.02.2022 10:18
Общество 05.02.2022 10:18
Реклама