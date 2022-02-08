«Что мне снег, что мне зной»: прогноз погоды на 8 февраля в Волгограде





Небольшие и умеренные снежные осадки прогнозируют синоптики в Волгограде сегодня, 8 февраля – любителям лыжного спорта советуем приготовить свой инвентарь перед походом на работу. По данным Волгоградского ЦГМС, в отдельных районах ожидаются туман, гололедно-изморозевые явления и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью обещают южный ветер – 4-9 м/с, местами порывы 10-14 м/с. Температура до утра продержится от +1 до -9. Днем погода будет помягче. Температура будет колебаться от -1 до +4. Утром и днем ветер сменит направление на юго-восточное - 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 12-17 м/с.



