Шестиметровую дамбу возводят на острове Голодный в Волгограде

Общество 03.02.2022 11:35
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03.02.2022 11:35
Пять тысяч кубометров грунта уйдут для сооружения 6-метровой дамбы на острове Голодный в Волгограде, где строится новый блок биологической очистки городских стоков. Как сообщили в администрации Волгограда, дамба нужна для физического разделения двух бассейнов, в которых размещаются группы из четырех аэротенков с "активным илом" - конгломератом микроорганизмов, которые удалят из стоков органические загрязнения. Также насыпь будут использовать для размещения инженерных коммуникаций - воздуховодов и электрокабелей, необходимых для работы блока биоочистки.
Работы, напомним, проводятся в рамках реализации регионального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". Строительство блока биологической очистки осуществляется в два этапа. Первый стартовал в 2020 году. В рамках его реализации создается основа нового блока. На данный момент уже завершено возведение здания воздуходувной станции производительностью до 1600 кубометров воздуха в секунду, установлены модули энергоснабжения, залит бетонный фундамент для станции дисковой фильтрации, а также проведен ряд других работ. Для создания комплекса из объектов подрядная организация перевезла на остров спецтехнику и оборудовала мобильный бетонный завод.
В рамках второго этапа, реализация которого начнется в текущем году, специалистам предстоит построить бассейны дефосфотации для очистки стоков от химических примесей, образуемых стиральными порошками и другими синтетическими моющими средствами. Также в рамках второй очереди будет возведена станция микрофильтрации. Она предназначена для обслуживания всего комплекса очистных сооружений на острове Голодном, как новых, так и уже существующих. Будут возведены илоуплотнители, насосные станции и выполнен ряд других мероприятий.
Очистные сооружения на острове Голодном обеспечивают очистку стоков, поступающих на остров из шести районов областного центра – Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Центрального, Дзержинского, Ворошиловского и Советского.
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