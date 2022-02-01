Общество

В Волгоградской области чиновники закрылись от непривитых

Общество 01.02.2022 08:36
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01.02.2022 08:36


Оперативные штабы муниципалитетов приняли  решения о переводе на удаленку не менее 30% сотрудников предприятий и организаций – всех непривитых, пожилых в возрасте старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Как сообщает ИА «Высота 102», такие меры утверждены, в частности, во Фролово и в Камышине. Ранее в регионе непривитые сотрудники отстранялись от работы, при этом суды в большинстве случаев признавали отстранение от работы законным. Оперативные штабы в муниципалитетах также рекомендовали не допускать в организации не имеющих QR-коды граждан. Так, в администрацию Новоаннинского района не пустят посетителей, не имеющих такие документы, к тому же им придется согласовать свое посещение. В администрации Городищенского района отменяют все совещания с большим количеством участников. Здесь также приостановили выезд чиновников за пределы поселения.
Также на местах приняты решения о проведении совещаний в режиме видеоконференции, массовых мероприятий – или в онлайн-режиме или на свежем воздухе без зрителей. Также муниципальные оперативные штабы намерены обеспечить наращивание темпов вакцинации и ревакцинации отдельных групп граждан, особенно жителей в возрасте 60 лет и старше.
Ранее сообщалось о приостановке приема посетителей во многих учреждениях региона. Такие меры были приняты, в частности, в УФССП и УФСИН. Например, краткосрочные свидания с осужденными в колониях будут происходить в специально оборудованных помещениях через стекло. Кроме того, в судах ограничили количество представителей сторон до одного человека.


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