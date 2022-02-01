В Волгоградской области чиновники закрылись от непривитых





Оперативные штабы муниципалитетов приняли решения о переводе на удаленку не менее 30% сотрудников предприятий и организаций – всех непривитых, пожилых в возрасте старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Как сообщает ИА «Высота 102», такие меры утверждены, в частности, во Фролово и в Камышине. Ранее в регионе непривитые сотрудники отстранялись от работы, при этом суды в большинстве случаев признавали отстранение от работы законным. Оперативные штабы в муниципалитетах также рекомендовали не допускать в организации не имеющих QR-коды граждан. Так, в администрацию Новоаннинского района не пустят посетителей, не имеющих такие документы, к тому же им придется согласовать свое посещение. В администрации Городищенского района отменяют все совещания с большим количеством участников. Здесь также приостановили выезд чиновников за пределы поселения.