Выставка «Сталинградская звезда Давида» открылась в Удмуртии

Общество 25.01.2022 09:53
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25.01.2022 09:53
В Национальной библиотеке Удмуртской Республики (Ижевск) открылась выставка «Сталинградская звезда Давида», посвященная городу на Волге и евреям, защищавшим мир. Ранее экспозиция была показана в выставочных залах Волгограда (РФ) и Нетании (Израиль). В Удмуртию она приехала по приглашению Михаила Голуба, председателя Еврейской общины города Ижевска «Звезда Давида».
"Мне импонируют великие волгоградские инициативы, напоминающие землянам о ценности и хрупкости Мира, — комментирует Михаил Голуб, — это и арт-резиденция «Изобретение Мира», собравшая художников из городов-побратимов, и ежегодный форум «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в ХХI веке» и российско-турецкий проект «Милйон друзей за морем», и конечно — выставочная и просветительская программа «Сталинградская звезда Давида».
"В основе выставки две идеи", — поясняет ее куратор в РФ Дмитрий Грушевский. - Первая — рассказать о полугодовом периоде мировой истории, Сталинградской битве, через призму участия в ней евреев. Только в танковом корпусе 2-й гвардейской армии генерала Якова Крейзера их служило 1 316. Наряду с бойцами на передовой в битве участвовали журналисты, фотохроники еврейского происхождения, чье творчество легло в основу экспозиции, художники-баталисты, военные инженеры и медики. Вторая — напомнить каждому землянину о том, что границы условны, мир един, и его сохранение — долг перед каждого".
"Символично и то, что выставка приехала из города, в котором выпускали знаменитый танк «Т-34» в город, где был создан и производился знаменитый «Автомат Калашникова», двойственные символы войны, Мира и Победы", – говорит ижевский социолог Дмитрий Шевкунов.
Экспозиция рассказывает и о городе на Волге (Царицыне, затем – Сталинграде и Волгограде), прекрасном с точки зрения смешения архитектурных стилей и традиций, и о его главной трагедии – бомбардировке 23 августа 1942 года, унесший жизни более 90 000 мирных жителей – как горожан, так и тех, кто приехал в Сталинград из оккупированных территорий Европы: белорусов, гуцулов, евреев-ашкенази, латышей, литовцев, молдаван, поляков, украинцев, эстонцев.
Напомним, «Сталинградская звезда Давида» — выставочная и просветительская программа, реализуемая Институтом региональной экономики и социального проектирования (ИРЭСП) в двух странах — России и Израиле. Программа — победитель конкурса на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества. Выставка подготовлена на основании архивов и фондов Музея-заповедника «Сталинградская битва».
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