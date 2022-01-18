Мэрия потребовала закрыть Волгоград для грузовиков

Общество 18.01.2022 13:21
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18.01.2022 13:21
Муниципалитет обратился в ГУМВД по Волгоградской области с предложением об ограничении движения через Волгоград крупногабаритной транзитной техники на время неблагоприятных погодных условий. Такое ограничение предлагается ввести для исключения образования транспортных заторов и обеспечения бесперебойной работы дорожно-коммунальных служб, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.
Муниципалитет направил в региональное управление МВД обращение с просьбой организовать на въездах в областной центр временные посты с целью ограничения въезда в период непогоды большегрузной техники, следующей транзитом через Волгоград. Это ограничение будет действовать до наступления благоприятных погодных условий, пояснили в мэрии.
Многочисленные транзитные грузовые автомобили, движущиеся в черте города в этот период, зачастую становятся причиной многочасовых транспортных заторов, а также значительно затрудняют работу дорожников. Нередко такие перевозчики едут на летней или «лысой» резине, еще более увеличивая опасность дорожно-транспортных происшествий, утверждают в администрации.
Временное ограничение движения по автомобильным дорогам Волгограда может коснуться только грузового автомобильного транспорта, имеющего максимальную массу свыше 3,5 тонны.
Между тем, в ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что введение временных ограничений на проезд большегрузного транспорта - это крайняя мера, которая будет вынужденно применена ГИБДД в рамках имеющихся полномочий в случае ухудшения дорожной обстановки во избежание создания аварийных ситуаций и заторов.
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