Мэрия потребовала закрыть Волгоград для грузовиков





Муниципалитет обратился в ГУМВД по Волгоградской области с предложением об ограничении движения через Волгоград крупногабаритной транзитной техники на время неблагоприятных погодных условий. Такое ограничение предлагается ввести для исключения образования транспортных заторов и обеспечения бесперебойной работы дорожно-коммунальных служб, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.

Муниципалитет направил в региональное управление МВД обращение с просьбой организовать на въездах в областной центр временные посты с целью ограничения въезда в период непогоды большегрузной техники, следующей транзитом через Волгоград. Это ограничение будет действовать до наступления благоприятных погодных условий, пояснили в мэрии.

Многочисленные транзитные грузовые автомобили, движущиеся в черте города в этот период, зачастую становятся причиной многочасовых транспортных заторов, а также значительно затрудняют работу дорожников. Нередко такие перевозчики едут на летней или «лысой» резине, еще более увеличивая опасность дорожно-транспортных происшествий, утверждают в администрации.

Временное ограничение движения по автомобильным дорогам Волгограда может коснуться только грузового автомобильного транспорта, имеющего максимальную массу свыше 3,5 тонны.

Между тем, в ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что введение временных ограничений на проезд большегрузного транспорта - это крайняя мера, которая будет вынужденно применена ГИБДД в рамках имеющихся полномочий в случае ухудшения дорожной обстановки во избежание создания аварийных ситуаций и заторов.