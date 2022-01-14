«Ситиматик-Волгоград» контролирует работу по вывозу отходов в связи со сложными погодными условиями в регионе





Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» проводит мониторинг ситуации, связанной с возможными проблемами при вывозе отходов из-за сложных погодных условий в регионе. Все службы компании работают в усиленном режиме и в настоящее время регоператором принимаются все необходимые меры для вывоза ТКО из населенных пунктов.

В связи с выпадением большого количества снега на территории региона возможны затруднения с движением спецтехники при вывозе коммунальных отходов. Основная причина – заснеженные дороги и подъезды к контейнерным площадкам. В случае, если подъезд к контейнерным площадкам заблокирован, вывоз коммунальных отходов затруднен либо невозможен и осуществляется при изменении ситуации.

В настоящее время «Ситиматик-Волгоград» активно взаимодействует с органами местного самоуправления в части обеспечения очистки от снега и наледи подъездных путей к площадкам накопления ТКО и улиц, по которым движутся мусоровозы регоператора в случае бестарного вывоза отходов. Напоминаем, что за расчистку придомовой территории и мест накопления отходов от снега отвечают управляющие компании или органы местного самоуправления.

Несмотря на возможное смещение графиков, образовавшийся в местах накопления объем ТКО будет вывезен в полном объеме. Регоператор просит жителей отнестись с пониманием к возникшим обстоятельствам, а также призывает не загораживать личным автотранспортом подъезды к контейнерным площадкам.





Сообщить о скоплении отходов или перебое с вывозом можно несколькими способами: через форму обратной связи на сайте регоператора (https://citymatic.ru/feedback), в соцсетях: Инстаграм - @citymatic_volgograd, Facebook - @CitymaticVolgograd, ВКонтакте - @34citymatic или по номерам телефонов колл-центра: 8 (8442) 23-23-23 и 8 (991) 361-11-36, который работает по будням с 08:00 до 18:00



