



Отделение МФЦ на улице им. 64-й Армии в Кировском районе Волгограда открылось после капитального ремонта. Волгоградцы, которые на протяжении двух лет ездили за госуслугами в соседние районы, теперь вернутся в свой офис «Мои документы», сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области. Обновленный филиал МФЦ сможет обслуживать ежемесячно более 15 тысяч человек.

Прием посетителей ведется в 29 окнах. Помещение капитально отремонтировано, установлена новая мебель и оргтехника, оборудована зона доступа к единому порталу госуслуг. На рабочих местах специалистов установлены специальные сканеры для считывания паспортных данных волгоградцев – это ускорит обработку заявок. В отремонтированном МФЦ также обустроили детский уголок и комнату отдыха, а холлы, коридоры и другие помещение адаптировали для людей с ограниченными возможностями здоровья.





Грандиозный ремонт кировского филиала МФЦ является стартом пятилетней программы развития и модернизации региональной сети офисов «Мои документы». Соответствующую задачу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил в феврале 2021 года после посещения нового МФЦ на Спартановке. Сегодня глава региона также проинспектировал результат реконструкции офиса в Кировском районе, который в 2020 году пришлось закрыть из-за плачевного состояния помещения.

«В Волгоградской области продолжается активное развитие многофункциональных центров. Мы видим, что несмотря на пандемию, количество обращений растет, значительное количество поступает и в электронной форме, — Андрей Бочаров отметил, что структура плотно работает с федеральными и региональными ведомствами, чтобы повысить объем услуг, доступных жителям в «единых окнах». — Это важные объекты, работа которых заметно облегчает людям жизнь. Мы понимаем, что развитием центров нужно заниматься постоянно, поэтому принято решение о реализации пятилетней программы модернизации МФЦ».





Программа развития МФЦ предусматривает как ремонт помещений, так и оснащение новым оборудованием. В ближайшие годы на эти цели из бюджета потратят на эти цели 600 млн рублей.

В Волгоградской области открыт 50 офис МФЦ «Мои документы», где работают 865 окон приема и выдачи документов. Физические лица могут получить в МФЦ более 250 госуслуг. Для юридических лиц открыты 16 бизнес-окон, в которых доступны свыше 180 видов госуслуг. В 2021 году количество обращений в МФЦ превысило 3,6 млн человек — почти на 800 тысяч больше, чем в 2020-м.

Перечень сервисов и форматы предоставления государственных и муниципальных услуг постоянно совершенствуются. В частности, Волгоградская область одной их первых в России внедрила «Криптокабины» — в волгоградских МФЦ установлены четыре комплекса для упрощённого оформления заграничных паспортов. В любом МФЦ региона можно получить сертификат нового образца о прохождении вакцинации от коронавируса — с ноября 2021 года такой возможностью уже воспользовались более 72 тысяч жителей.