



Заседание клинического совета по борьбе с коронавирусной инфекцией пройдет в ближайшее время. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, специалисты прогнозируют осложнение ситуации в связи с появлением и распространением в соседних регионах нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон».

«Серьезное распространение этого штамма уже происходит на территории Европы, Америки, а также в ряде регионов нашей страны. В такой ситуации активная позиция по вакцинации и ревакцинация остается единственно возможным способом минимизировать риск заболевания и последствий коронавирусной инфекции, в том числе новых, особо опасных ее штаммов, а также не допустить взрывного распространения коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области», — сделал акцент глава области на сегодняшнем оперативном совещании.

На заседании клинического совета предстоит обсудить текущую обстановку, особенности выявления и лечения новых штаммов коронавирусной инфекции, а также прогноз развития ситуации на ближайшее время.



