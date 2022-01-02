Прощай Бык, здравствуй Тигр: какими фото запомнится волгоградцам 2021 год

Общество 02.01.2022 17:56
0
02.01.2022 17:56
Коронавирусное время – странное и неспокойное, но случаются моменты, которые выбиваются из общей суровой картины и оставляют после себя яркие воспоминания. Журналисты «Высоты 102» просмотрели фотоархивы и выбрали, на наш взгляд, самые впечатляющие кадры 2021 года, который прошел под знаком Белого металлического Быка.
Измотанные коронавирусными ограничениями волгоградцы как никогда потянулись к «Свету Великой Победы» - традиционной акции на Мамаевом кургане. Инсталляция в минувшем году вызвала небывалый ажиотаж.
Еще одно массовое мероприятие – сжигание чучела масленицы – посетили в Волгограде 70 тысяч человек.
Визит в Волгоград патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, освящение нового собора Александра Невского – еще одно яркое событие 2021 года.
Музыкальный фестиваль ParkSeason Fest в Центральном парке культуры и отдыха отгремел в Волгограде в конце мая. В парке пели и плясали Ольга Бузова, Анет Сай, Клава Кока, Даня Милохин и другие.
В 2021 году в Волгограде сменился мэр. Ушел Виталий Лихачев, пришел Владимир Марченко.
Свои силы на выборах в Госдуму РФ восьмого созыва пробовали не только политические тяжеловесы, но и находящиеся под судом кандидаты.
Улицы Волгограда заливал не только дождь. Жителям Кировского района пришлось пережить последствия гидроудара после проблем на электросетях.
И еще ряд впечатляющих моментов в этом итоговом фотоальбоме - 2021.
Реклама
Под Волгоградом пенсионерку оштрафовали на 15 тысяч за пол-литра проданного самогона02.01.2022 19:17
Общество 02.01.2022 19:17
В сельской школе Волгоградской области выяснили судьбу военного летчика и воздушного стрелка02.01.2022 16:00
Общество 02.01.2022 16:00
В волгоградском облздраве рассказали о состоянии школьника с алкогольным отравлением02.01.2022 14:31
Общество 02.01.2022 14:31
К полицейским на южном въезде в Волгоград приехали VIP-гости02.01.2022 14:00
Общество 02.01.2022 14:00
Первый в 2022 году ребенок в Волгоградской области родился под бой курантов02.01.2022 09:19
Общество 02.01.2022 09:19
Президент назначил в Волгоградской области пять новых судей01.01.2022 19:21
Общество 01.01.2022 19:21
Волгоградцы зарядили губернатора Бочарова новогодним настроением01.01.2022 19:05
Общество 01.01.2022 19:05
Приключения люка, кладбищенские войны и погодный апокалипсис: ТОП видео от «Высоты 102»01.01.2022 18:28
Общество 01.01.2022 18:28
В Волгоградской области пособия для нищих подняли до 167 рублей01.01.2022 15:27
Общество 01.01.2022 15:27
Изменился график движения пригородных поездов в Волгоградской области01.01.2022 10:22
Общество 01.01.2022 10:22
Цветом 2022 года стал «барвинок»01.01.2022 09:04
Общество 01.01.2022 09:04
«Мы учились жить по-новому»: каким останется в памяти волгоградцев 2021 год31.12.2021 18:50
Общество 31.12.2021 18:50
Фекальная вонь и сухие краны омрачили Новый год жильцам пятиэтажки в Волгограде31.12.2021 18:23
Общество 31.12.2021 18:23
В час ночи – отбой: Новый год изменил распорядок в мотострелковом соединении под Волгоградом31.12.2021 16:29
Общество 31.12.2021 16:29
В аэропорту Волгограда задерживаются четыре рейса31.12.2021 16:09
Общество 31.12.2021 16:09
Реклама