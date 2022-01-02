Прощай Бык, здравствуй Тигр: какими фото запомнится волгоградцам 2021 год





Коронавирусное время – странное и неспокойное, но случаются моменты, которые выбиваются из общей суровой картины и оставляют после себя яркие воспоминания. Журналисты «Высоты 102» просмотрели фотоархивы и выбрали, на наш взгляд, самые впечатляющие кадры 2021 года, который прошел под знаком Белого металлического Быка.









Измотанные коронавирусными ограничениями волгоградцы как никогда потянулись к «Свету Великой Победы» - традиционной акции на Мамаевом кургане. Инсталляция в минувшем году вызвала небывалый ажиотаж.













Еще одно массовое мероприятие – сжигание чучела масленицы – посетили в Волгограде 70 тысяч человек.

















Визит в Волгоград патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, освящение нового собора Александра Невского – еще одно яркое событие 2021 года.













Музыкальный фестиваль ParkSeason Fest в Центральном парке культуры и отдыха отгремел в Волгограде в конце мая. В парке пели и плясали Ольга Бузова, Анет Сай, Клава Кока, Даня Милохин и другие.

















В 2021 году в Волгограде сменился мэр. Ушел Виталий Лихачев, пришел Владимир Марченко.













Свои силы на выборах в Госдуму РФ восьмого созыва пробовали не только политические тяжеловесы, но и находящиеся под судом кандидаты.

















Улицы Волгограда заливал не только дождь. Жителям Кировского района пришлось пережить последствия гидроудара после проблем на электросетях.













И еще ряд впечатляющих моментов в этом итоговом фотоальбоме - 2021.















