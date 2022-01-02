Общество

Прощай Бык, здравствуй Тигр: какими фото запомнится волгоградцам 2021 год

Общество 02.01.2022 17:56
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02.01.2022 17:56


Коронавирусное время – странное и неспокойное, но случаются моменты, которые выбиваются из общей суровой картины и оставляют после себя яркие воспоминания. Журналисты «Высоты 102» просмотрели фотоархивы и выбрали, на наш взгляд, самые впечатляющие кадры 2021 года, который прошел под знаком Белого металлического Быка. 


Измотанные коронавирусными ограничениями волгоградцы как никогда потянулись к «Свету Великой Победы» - традиционной акции на Мамаевом кургане. Инсталляция в минувшем году вызвала небывалый ажиотаж.



Еще одно массовое мероприятие – сжигание чучела масленицы – посетили в Волгограде 70 тысяч человек.




Визит в Волгоград патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, освящение нового собора Александра Невского – еще одно яркое событие 2021 года.



Музыкальный фестиваль ParkSeason Fest в Центральном парке культуры и отдыха отгремел в Волгограде в конце мая. В парке пели и плясали Ольга Бузова, Анет Сай, Клава Кока, Даня Милохин и другие.




В 2021 году в Волгограде сменился мэр. Ушел Виталий Лихачев, пришел Владимир Марченко.



Свои силы на выборах в Госдуму РФ восьмого созыва пробовали не только политические тяжеловесы, но и находящиеся под судом кандидаты.  




Улицы Волгограда заливал не только дождь. Жителям Кировского района пришлось пережить последствия гидроудара после проблем на электросетях.



И еще ряд впечатляющих моментов в этом итоговом фотоальбоме - 2021.




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