Новому директору парка «Волго-Ахтубинская пойма» повысили зарплату

Общество 22.12.2021 17:03
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22.12.2021 17:03
Недавно назначенный на пост председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексей Сивокоз внес изменения в ведомственный приказ о некоторых вопросах оплаты труда государственных учреждений. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, правка внесена в пункт 3.4, который предусматривает персональный повышающий коэффициент для вновь принятых руководителей. Если раньше этот коэффициент был установлен на уровне 0,8, то теперь председатель комитета увеличил его до 2. Интересно, что приказ, опубликованный 21 декабря, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 декабря.
Напомним, 9 декабря стало известно о назначении директором ГБУ «Природный парк Волго-Ахтубинская пойма» 69-летнего Александра Федюнина. Александр Федюнин с 1997 по 2010 годы работал вице-губернатором – управляющим делами администрации Волгоградской области, успел потрудиться и в администрации Волгограда. С бывшим директором ГБУ Натальей Лопанцевой был расторгнут трудовой договор в связи с уголовным делом о фальсификации доказательств. Однако затем дело было прекращено в связи с истечением срока давности.
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