Общество

Депутаты Волгоградской облдумы лишат административный кодекс эротики

Общество 22.12.2021 15:09
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22.12.2021 15:09


Депутаты облдумы собираются исключить из кодекса об административной ответственности Волгоградской области ряд статей в связи с их неактуальностью и противоречием федеральному законодательству. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на внесенный в регпарламент законопроект, речь идет о таких нарушениях, как реализация продукции эротического характера вне специально отведенных для этого помещений, самовольное занятие объекта нежилого фонда, находящегося в собственности Волгоградской области или в муниципальной собственности, перепланировка объекта нежилого фонда с нарушением порядка согласования, нарушение правил пользования зданиями, сооружениями и помещениями, а также неисполнение муниципальных правовых актов. Так, обнаружили  депутаты, розничная продажа продукции СМИ, специализирующихся на сообщениях эротического характера, регламентируется федеральным  законом о средствах массовой информации. Кроме того, оказалось, что за последние три года в регионе не фиксировалось ни одного случая привлечения к ответственности по данной статье. 
Самовольное занятие нежилого фонда, перепланировка с нарушением порядка согласования  регулируются также  другим нормативным актом – Гражданским кодексом РФ. При этом никто из нарушителей (а был выявлен 31 подобный случай за последние три года) не был привлечен к административной ответственности в связи с истечением срока давности. Депутаты считают более эффективным пресекать подобные нарушения гражданско-правовыми, а не административными мерами. 
Остальные вышеперечисленные статьи административного кодекса, как считают в думе, также являются «бланкетными, отсылающими к неопределенному кругу нормативных правовых актов, что влечен правовую неопределенность в вопросе о том, за какие конкретно действия и за не исполнение каких конкретно нормативно правовых актов может наступить административная ответственность», цитата из законопроекта. 
В связи с этим в областной думе предлагают данные статьи признать утратившими силу.

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