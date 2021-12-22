



Д епутаты облдумы собираются исключить из кодекса об административной ответственности Волгоградской области ряд статей в связи с их неактуальностью и противоречием федеральному законодательству. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на внесенный в регпарламент законопроект, речь идет о таких нарушениях, как реализация продукции эротического характера вне специально отведенных для этого помещений, самовольное занятие объекта нежилого фонда, находящегося в собственности Волгоградской области или в муниципальной собственности, перепланировка объекта нежилого фонда с нарушением порядка согласования, нарушение правил пользования зданиями, сооружениями и помещениями, а также неисполнение муниципальных правовых актов. Так, обнаружили депутаты, розничная продажа продукции СМИ, специализирующихся на сообщениях эротического характера, регламентируется федеральным законом о средствах массовой информации. Кроме того, оказалось, что за последние три года в регионе не фиксировалось ни одного случая привлечения к ответственности по данной статье.

Самовольное занятие нежилого фонда, перепланировка с нарушением порядка согласования регулируются также другим нормативным актом – Гражданским кодексом РФ. При этом никто из нарушителей (а был выявлен 31 подобный случай за последние три года) не был привлечен к административной ответственности в связи с истечением срока давности. Депутаты считают более эффективным пресекать подобные нарушения гражданско-правовыми, а не административными мерами.

Остальные вышеперечисленные статьи административного кодекса, как считают в думе, также являются «бланкетными, отсылающими к неопределенному кругу нормативных правовых актов, что влечен правовую неопределенность в вопросе о том, за какие конкретно действия и за не исполнение каких конкретно нормативно правовых актов может наступить административная ответственность», цитата из законопроекта.

В связи с этим в областной думе предлагают данные статьи признать утратившими силу.