Общество 20.12.2021 10:52
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20.12.2021 10:52
Подведены итоги электронных аукционов на пассажирские перевозки по семи автобусным маршрутам в Волгограде. Победителем предсказуемо оказалось ООО «Волгоградский автобусный парк», дочка питерской компании, которая и возила пассажиров по этим маршрутам. Конкурентов у перевозчика на торгах не оказалось, контракты будут заключены по максимальной цене. Общая сумма контрактов, которые освоит эта компания, превышает 700 миллионов рублей.
Так, ООО «Волгоградский автобусный парк» продолжит возить пассажиров по маршрутам №65 (Жилгородок-ул.Тулака), №35 (Больничный комплекс-Речпорт), №85 (Жилгородок-Родниковая долина), №55 (ДК Строитель-пл.Куйбышева), №21 (Железнодорожный вокзал-пос.ГЭС), №25 (Ул.Мясникова-ТРК Акварель). Также дочка питерского перевозчика будет работать на усеченном с нового года маршруте №95 (Пос.ГЭС- Тулака).
Напомним, сокращение и изменение схем движения некоторых маршрутов в Волгограде вызвало недовольство горожан. Неприятностью для волгоградцев оказалось и предстоящее повышение проезда в общественном транспорте.
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