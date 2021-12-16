В Волгограде открываются сразу два магазина «Галамарт»





В торговых центрах «Парк Хаус» и «Мармелад» 18 декабря состоится праздничное открытие магазина «Галамарт». В этот день на посуду, кухонные принадлежности и подарки будет действовать акция «Второй товар за 1 рубль». В магазине можно выбрать товары для дома, игрушки детям и и многое другое.

Стоит заглянуть в «Галамарт» и накануне: 17 декабря акция «Второй товар за 1 рубль» распространится на электротехнику, мобильные аксессуары, инструменты и бытовую химию.

19 декабря в рамках этой же акции можно будет с выгодой приобрести текстиль для дома, товары для детей и автотовары.

Что касается праздничного открытия, 18 декабря с 14.00 до 18.00 в магазинах будет проходить детская программа. Детей и родителей ждут презентация интерактивных игрушек, спортивные игры, конкурсы, подарки! А в 19.00 самым удачливым покупателям достанутся главные подарки от народного магазина: денежные сертификаты, новогодняя елка с игрушками, бытовая техника, инструменты и многое другое.





В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома: бытовую технику, посуду, хозтовары, игрушки и, конечно, все для Нового года. Все необходимое – в одном месте и по доступным ценам! Также в народном магазине каждый день действуют акции, скидки и распродажи.

Адреса:

• г. Волгоград, ТРК «Парк Хаус», бульвар 30-летия Победы, 21.

• г. Волгоград, ТРЦ «Мармелад», ул. Землячки, 110Б.