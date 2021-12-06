Бочаров вручил митрополиту Герману высшую награду Волгоградской области

Общество 06.12.2021 16:16
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06.12.2021 16:16
Бывший митрополит Волгоградский и Камышинский Герман получил из рук губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова знак «Почетный гражданин Волгоградской области». Церемония вручения высшей награды региона состоялась в Зале воинской и трудовой славы в администрации Волгоградской области, сообщили в пресс-службе региональных властей. На стенах помещения имя митрополита представлено дважды – как Почетного гражданина города-героя Волгограда и награжденного медалью «Мир. Дружба. Согласие».
Присвоение почетного звания владыке Герману (Геннадию Евгеньевичу Тимофееву) инициировал Андрей Бочаров. Депутаты Волгоградской облдумы поддержали предложение наградить митрополита за выдающиеся заслуги в приумножении духовных и культурных традиций, вклад в восстановление исторической памяти и многолетнюю просветительскую деятельность.
«Особенно важно напомнить, что именно ваши помыслы, ваши молитвы и дела стали первым шагом на пути к возрождению на волгоградской земле Собора святого благоверного князя Александра Невского, – обратился к митрополиту губернатор. – Историческая справедливость восстановлена. Собор святого благоверного князя Александра Невского вновь возвышается над нашим городом, над Волгой. Волгоградская область обрела свой духовный центр».
Бочаров также отметил, что символично вручать высшую награду Волгоградской области в день памяти святого благоверного князя Александра Невского и годовщину архиерейской хиротонии владыки. Губернатор пожелал митрополиту Герману крепкого здоровья и благоденствия и поблагодарил за «благородное служение».
Отметим, что сегодня митрополит Герман принял участие в праздничном богослужении в соборе Александра Невского. Владыку были счастливы видеть как представители духовенства, так и прихожане, тепло приветствовавшие его появление.
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