Коронавирус начал медленное отступление в Волгоградской области





В Волгоградской области сохраняется пока еще слабая тенденция снижения ежедневно фиксируемых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном штабе, так, за минувшие сутки в регионе выявлено 454 новых заболевших. Это меньше, чем за последние дни. Так, накануне сообщалось о 458 новых случаях заболеваний. В среднем за последнюю неделю в регионе диагноз COVID-19 ставили 461 жителю региона.

Однако в ситуации со смертностью видимых улучшений нет. Так, за минувшие сутки из жизни ушли еще 36 человек. Накануне умерших было 37 человек. Всего уже 4396 жителей региона стали жертвами этой инфекции.



