Covid-19

Коронавирус начал медленное отступление в Волгоградской области

Covid-19 25.11.2021 12:16
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25.11.2021 12:16


В Волгоградской области сохраняется пока еще слабая тенденция снижения ежедневно фиксируемых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном штабе, так, за минувшие сутки в регионе выявлено 454 новых заболевших. Это меньше, чем за последние дни. Так, накануне сообщалось о 458 новых случаях заболеваний. В среднем за последнюю неделю в регионе диагноз COVID-19 ставили 461 жителю региона. 
Однако в ситуации со смертностью видимых улучшений нет. Так, за минувшие сутки из жизни ушли еще 36 человек. Накануне умерших было 37 человек. Всего уже 4396 жителей региона  стали жертвами этой инфекции.

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