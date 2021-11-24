В Волгограде перед снегом успели озеленить сквер





Сквер на пл. Чекистов украсили свыше 1800 растений. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, пользуясь благоприятной для озеленения погодой, подрядная компания высадила в сквере на пл. Чекистов Ворошиловского района партию насаждений, успев завершить эти работы до выпавшего снега.

Зеленый фонд сквера площади Чекистов пополнили ели, клены, ивы, багряники европейские, барбарисы Тунберга, два вида спирей, берёзы, кизильники и шесть новых розариев. Объем высадок на общественном пространстве был увеличен в три с лишним раза от изначально запланированного благодаря экономии денежных средств, образовавшейся по итогам ранее проведенных конкурсных процедур. Уход за новыми растениями обеспечит новая система поливочного водопровода протяженностью порядка 15 тысяч погонных метров.





Одновременно в сквере подходит завершаются работы по укладке тротуарной плитки на площади 3500 квадратных метров. В ходе реконструкции компания-исполнитель также ведет установку уличного освещения из 150 светодиодных светильников. В целях обеспечения безопасности отдыхающих на объекте установят 24 камеры видеонаблюдения.

По окончании строительных работ на территории будет обновлена парковая мебель – на прогулочной площадке появится порядка 20 скамеек с чугунными ножками, лавочки и чугунные урны.

Ранее исполнитель контракта завершил монтаж отреставрированного гранитного бордюра. Бордюрные блоки специалисты установили на прежние места в строгой последовательности – для этого в ходе демонтажа каждый из них был пронумерован. Помимо этого, на объекте появилось дополнительное гранитное ограждение: бетонный бордюр возле памятника чекистам заменили на блоки из камня. Всего по периметру пл. Чекистов было установлено порядка 200 погонных метров бордюра.



