Общество

В Волгограде перед снегом успели озеленить сквер

Общество 24.11.2021 13:39
0
24.11.2021 13:39


Сквер на пл. Чекистов украсили свыше 1800 растений. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, пользуясь благоприятной для озеленения погодой, подрядная компания высадила в сквере на пл. Чекистов Ворошиловского района партию  насаждений, успев завершить эти работы до выпавшего снега. 
Зеленый фонд сквера площади  Чекистов пополнили ели, клены, ивы, багряники европейские, барбарисы Тунберга, два вида спирей, берёзы, кизильники и шесть новых розариев. Объем высадок на общественном пространстве был увеличен в три с лишним раза от изначально запланированного благодаря экономии денежных средств, образовавшейся по итогам ранее проведенных конкурсных процедур. Уход за новыми растениями обеспечит новая система поливочного водопровода протяженностью порядка 15 тысяч погонных метров.

Одновременно в сквере подходит завершаются работы по укладке  тротуарной плитки на площади 3500 квадратных метров. В ходе реконструкции компания-исполнитель также ведет установку уличного освещения из 150 светодиодных светильников. В целях обеспечения безопасности отдыхающих на объекте установят 24 камеры видеонаблюдения.
По окончании строительных работ на территории будет обновлена парковая мебель – на прогулочной площадке появится порядка 20 скамеек с чугунными ножками, лавочки и чугунные урны. 
Ранее исполнитель контракта завершил монтаж отреставрированного гранитного бордюра. Бордюрные блоки специалисты установили на прежние места в строгой последовательности – для этого в ходе демонтажа каждый из них был пронумерован. Помимо этого, на объекте появилось дополнительное гранитное ограждение: бетонный бордюр возле памятника чекистам заменили на блоки из камня. Всего по периметру пл. Чекистов было установлено порядка 200 погонных метров бордюра.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Общество
24.11.2021 17:11
Общество 24.11.2021 17:11
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2021 16:33
Общество 24.11.2021 16:33
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2021 15:29
Общество 24.11.2021 15:29
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2021 14:48
Общество 24.11.2021 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2021 13:23
Общество 24.11.2021 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2021 12:22
Общество 24.11.2021 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2021 09:44
Общество 24.11.2021 09:44
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2021 08:28
Общество 24.11.2021 08:28
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2021 17:40
Общество 23.11.2021 17:40
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2021 16:52
Общество 23.11.2021 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2021 16:02
Общество 23.11.2021 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2021 13:33
Общество 23.11.2021 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2021 12:31
Общество 23.11.2021 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2021 10:36
Общество 23.11.2021 10:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.11.2021 10:31
Общество 23.11.2021 10:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:00
Волгоградке вынесли приговор за убийство и сожжение няни сынаСмотреть фотографии
17:12
Осеннее обострение: мошенники завалили волгоградцев электронными письмамиСмотреть фотографии
17:11
В Волгоградстате оценили возможную потерю статуса города-миллионникаСмотреть фотографии
16:57
Москвича и волгоградку осудят за фиктивный брак с иностранцем в УрюпинскеСмотреть фотографии
16:33
Росморречфлот продлил навигацию на шлюзе Волжской ГЭССмотреть фотографии
16:04
В Котово Волгоградской области грузовик свалил световую опору на домСмотреть фотографии
15:29
Участникам войны из Волгоградской области повысили до 10 тысяч рублей выплаты к памятным датамСмотреть фотографии
15:24
Контрактник поплатился за удар полицейского в стиле Брюса Ли в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:48
Уволена директор природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»Смотреть фотографии
13:53
Дачные воры похищали мангалы и баки с участков под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде перед снегом успели озеленить скверСмотреть фотографии
13:23
ПСБ признан лучшим ипотечным банком на первичном рынке жильяСмотреть фотографии
13:23
Депутаты Волгоградской облдумы готовятся поддержать федеральный законопроект о QR-кодахСмотреть фотографии
12:45
В ковидных больницах Волгоградской области за сутки скончались 37 человекСмотреть фотографии
12:37
На трассе под Волгоградом рассыпанный щебень разбивает стекла автомобилейСмотреть фотографии
12:22
Экс-депутата Госдумы пристраивают в КСП Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:10
Инвестиции в ж/д инфраструктуру Волгоградской области превысили 37 млрд рублейСмотреть фотографии
11:18
Под Волгоградом из-за обгонявшего таксиста в ДТП пострадали два человекаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:01
Волгоградский медицинский университет первым на юге страны проведет кадавер-курсы для врачейСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде водитель сбил подростка и скрылсяСмотреть фотографии
10:58
Неподвижный полуприцеп собрал «паровозик» из машин на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:31
Росздравнадзор вычислил пятерых волгоградских антиваксеровСмотреть фотографии
10:31
Обвиняемого в терроризме волгоградского подростка отправили в психбольницуСмотреть фотографии
10:06
«Волгоградэнергосбыт» взыскал более 100 млн рублей долгов с населенияСмотреть фотографии
09:44
Из Волгограда откроют прямые рейсы в БелгородСмотреть фотографии
09:43
Торговца суррогатом задержали под Волгоградом после смертельного отравленияСмотреть фотографии
08:58
В Волгограде сбили 49-летнюю женщину-пешеходаСмотреть фотографии
08:28
Тротуары Волгограда сковал гололедСмотреть фотографии
21:17
Депутат волгоградской гордумы получил новый контракт на освоение денег нацпроектаСмотреть фотографии
19:45
«Имею волю»: волгоградку оштрафовали за попытку проверить QR-код у руководителя РоспотребнадзораСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 