Горячая память: преподаватель из Волгограда выступила на конференции в Санкт-Петербурге

Общество 14.11.2021 11:13
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14.11.2021 11:13
Преподаватель волгоградского филиала РАНХиГС Ольга Рвачева выступила на конференции «Политика памяти в сети интернет» по приглашению профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге, научного руководителя Центра изучения культурной памяти и символической политики Алексея Миллера. Как сообщила ИА «Высота 102» Ольга Владимировна, историческая память сейчас как никогда находится в фокусе внимания не только ученых, но и широкой общественности и политиков.
«Интернет и социальные сети сейчас - большая часть жизни современного общества, особенно молодежи. И естественно, что и в сети интернет происходит трансляция памяти, ее конструирование и конструирование отношения к историческому прошлому, страны, общества, народов, - рассказывает Ольга Рвачева. - Как это происходит? Соцсети, телеграмм-каналы, тик-токи, видеоигры – это очень специфический формат. Например, когда из исторических личностей делают мемы, стоит ли опасаться этого или, наоборот, широко использовать в донесении до молодежи? Как это влияет на пространство публичной истории? Кто они, активные акторы, какую аудиторию представляют? Какие исторические сюжеты наиболее востребованы и как преподносятся? В чем потенциальные угрозы? Как и кто в очень специфичном пространстве с огромными возможностями может использовать соцсети и что из этого может выйти?».
Как говорит Ольга Рвачева, выступающими - а на конференции присутствовали специалисты ведущих вузов и научных центров России и зарубежья - были представлены такие доклады, как «Историческая память в интернет-мемах: фейки и мемориальные войны», «Public history в структуре политических видеоблогов: современная повестка и интерпретация прошлого», «Исторические телеграмм-каналы как пример публичной истории в России», «Методика изучения видеоигр как инструмента символической политики», «Сетевые исследовательские базы данных монументальной культуры», «Кронштадт: войны памяти. Сетевые баталии в год 100-летия Кронштадского восстания» и другие.
«Направление, которым я занимаюсь и с которым принимала участие в программах центра – роль памяти в казачьем возрождении, у которого очень непростая история, особенно если рассматривать XX век, - говорит Ольга Рвачева. – И здесь очень важно понимать, как функционирует историческая память казачества, кто формулирует повестку и как расставляются акценты».
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