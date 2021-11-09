Звезду Давида установили в обновленном сквере Волгограда (ВИДЕО)

Общество 09.11.2021 09:59
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09.11.2021 09:59
Огромную "Звезду Давида" из полированной бронзы установили в обновленном сквере 8 Марта в Волгограде, где в 1942 году фашисты расстреляли более 2,5 тысячи человек, из них свыше 600 евреев. Как сообщает ИА "Высота 102", процесс установки шестиконечной звезды показали представители Волгоградского еврейского общинного центра. Мероприятие прошло накануне официального открытия памятного знака жертвам Холокоста, которое пройдет сегодня в Волгограде в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.
Памятный знак представляет собой кольцо из красного гранита диаметром около 5 метров, внутри которого находится "Звезда Давида". Ранее сообщалось, что промежутки внутри "Звезды Давида" и внутренней гранью гранитного кольца заполнят камнями округлой формы светлых тонов (крупная галька), которые символизируют вечную память о светлых невинно-загубленных душах. По внешнему краю гранитного кольца будет нанесена надпись на русском языке и иврите, выбитая в граните: "Жителям Сталинграда и области – жертвам Холокоста. Здесь в 1942- 1943 гг. нацисты проводили массовые казни евреев-мирных граждан жителей города Сталинграда".
В 1942 -1943 годах сквер имени 8 марта стал местом массовых расстрелов евреев. В Государственном архиве Волгоградской области хранится акт от 25 марта 1943 года осмотра 516 тел людей, замученных в немецкой комендатуре и захороненных в сквере имени 8 Марта. Сейчас на территории этого небольшого сквера в центре Волгограда покоятся останки порядка 2,5 тысячи человек, среди которых бойцы 64 и 57 армий, погибших при освобождении города, партизаны, и евреи - мирные жители, замученные в застенках фашистской комендатуры "Сталинград-Центр", располагавшейся в годы войны рядом со сквером.
Отметим, что сквер имени 8 Марта долгое время находился в запущенном состоянии. О кровавых событиях тех дней напоминал закладной камень, который был установлен в сквере 13 лет назад. В начале 2020 года было принято решение благоустроить сквер. По согласованию с еврейской общиной вместо закладного камня установили памятный знак, который находится в 75 метрах от могилы красноармейцев.
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