COVIкулы не снизили заболеваемость в Волгоградской области

Covid-19 06.11.2021 13:20
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06.11.2021 13:20
Новые рекорды демонстрирует суточная статистика по коронавирусу в Волгоградской области – 465 заболевших. По данным федерального оперативного штаба, высокой остается и смертность в регионе от этого вируса. За сутки от COVID-19 скончались 31 человек. Всего от этой инфекции погибли 3731 житель Волгоградской области.
Коллективный иммунитет в регионе сейчас составляет 49,1%.
Отметим, что в Волгоградской области принято решение не продлевать нерабочие дни с 8 ноября. При этом в регионе сохраняются все ранее введенные ограничительные мероприятия. Кроме того, с 10 ноября начинают действовать новые ограничения. Так, проездные билеты длительного пользования на городской и пригородный общественный транспорт в Волгоградской области теперь будут продавать только при наличии документов о вакцинации или перенесенном заболевании.
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