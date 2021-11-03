Общество 03.11.2021 20:16
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03.11.2021 20:16
Подрядчик благоустройства парка в станице Кумылженская Волгоградской области компенсирует моральный вред за травму, которую получила 14-летняя девочка во время прогулки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, мать девочки требовала с ООО «Экспертно-строительная организация» и администрации Кумылженского сельского поселения 1 миллион рублей, но суд снизил эту сумму до 50 тысяч. Деньги должна выплатить подрядная организация, которая по заказу администрации проводила ремонтно-строительные работы по благоустройству территории парка по улице Мира.
Девочка в темноте наткнулась на вставленный в край дорожки металлический прут и поранила об него правую ногу. С рваной раной голени ребенка доставили в ГБУЗ «Кумылженская ЦРБ», где оказали медицинскую помощь. Впоследствии пострадавшая проходила длительное лечение и, по словам матери, перенесла физические и нравственные страдания. Травму подросток получил еще в августе 2019 года.
В суде установлено, что согласно муниципальному контракту ООО «Экспертно-строительная организация» в это время проводило работы по благоустройству парка, расположенного по ул. Мира и ул. Пушкина, площади и ул. Мира в станице Кумылженской. Мать девочки утверждала, что каких-либо предупреждающих и запрещающих знаков для прохода по парку не было, участки проведения строительных работ не были обозначены ленточными или иными ограждениями, каких-либо препятствий, предупреждающих знаков или сигнального освещения в парке не было, меры безопасности для граждан не соблюдались. Также на суде прозвучало, что девочка стала комплексовать из-за шрама на ноге, поэтому родители были вынуждены обратится к психологу. Подростку была оказана психологическая помощь.
Подрядчик не оспаривал факт наличия арматуры в парке, также не представил доказательств соблюдения мер безопасности. При определении суммы компенсации, как отмечается в апелляционном определении, суд руководствовался характером полученной травмы, длительностью лечения и восстановительного периода несовершеннолетней. А также последствиями причиненной травмы, от которой у девочки остался рубец.
Решение вступило в законную силу.
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