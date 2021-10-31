Председатель Фроловской гордумы скончался в Волгоградской области

Общество 31.10.2021 19:44
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31.10.2021 19:44
Сегодня стало известно о смерти председателя Фроловской городской думы Василия Мелишникова. Как сообщает ИА «Высота 102», Василию Александровичу было 66 лет. По предварительным данным, председатель гордумы скончался от коронавируса.Василий Мелишников возглавлял Фроловскую городскую думу с осени 2019 года. Он руководил Арчединским участком закрытого акционерного общества «Нижневолжское управление технологического транспорта».
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