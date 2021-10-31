Председатель Фроловской гордумы скончался в Волгоградской области





Сегодня стало известно о смерти председателя Фроловской городской думы Василия Мелишникова. Как сообщает ИА «Высота 102», Василию Александровичу было 66 лет. По предварительным данным, председатель гордумы скончался от коронавируса.



Василий Мелишников возглавлял Фроловскую городскую думу с осени 2019 года. Он руководил Арчединским участком закрытого акционерного общества «Нижневолжское управление технологического транспорта».