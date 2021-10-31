Общество

Председатель Фроловской гордумы скончался в Волгоградской области

Общество 31.10.2021 19:44
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31.10.2021 19:44


Сегодня стало известно о смерти председателя Фроловской городской думы Василия Мелишникова. Как сообщает  ИА «Высота 102», Василию Александровичу было 66 лет. По предварительным данным, председатель гордумы скончался от коронавируса.
Василий Мелишников возглавлял Фроловскую городскую думу с осени 2019 года. Он руководил Арчединским участком закрытого акционерного общества «Нижневолжское управление технологического транспорта».


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