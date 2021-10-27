



Управление антимонопольной службы по Волгоградской области оштрафовало ООО «Городская газовая служба» на 370 тысяч рублей за подключение объектов к газу без утвержденного тарифа. Директору фирмы как должностному лицу также назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Проверку соблюдения закона о защите конкуренции проводила прокуратура. По ее итогам выяснилось, что фирма несколько раз подключила к газу объекты капитального строительства без утвержденного комитетом тарифного регулирования постановления о расценках. Таким образом, клиенты пострадали от завышения цен, были нарушены права конкурентов.

Постановления о привлечении ООО «Городская газовая служба» к административной ответственности в законную силу не вступили.