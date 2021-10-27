Банк «Открытие»: более половины жителей юга готовы пользоваться цифровым паспортом вместо бумажного





55% жителей Южного федерального округа не возражают пользоваться цифровым паспортом*. Из них 28% готовы его получить, как только появится такая возможность, а 27% без разницы в каком виде цифровом или бумажном этот документ будет у них в наличии. При этом 45% южан не готовы следовать за прогрессом и убеждены, что традиционный бумажный паспорт надежнее и безопаснее. Таковы результаты опроса**, проведенного банком «Открытие».

Положительно относятся к идее введения цифровых паспортов лишь 18% опрошенных. На Юге сторонников такой идеи меньше всех в стране (в среднем по России - 24%). 39% заявляет о нейтральном отношении к цифровым паспортам. При этом 41% относятся к замене бумажных паспортов цифровыми негативно, а 2% высказались за полную отмену внутренних паспортов.

Более четверти (26%) опрошенных уверены в надежной защите российского цифрового паспорта. При этом 56% полагают, что мошенники смогут воспользоваться цифровыми паспортами в преступным целях. 18% не смогли ответить на вопрос о надежности инновации.

Среди основных причин готовности пользоваться цифровым паспортом (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) южане чаще всего называли то, что нет риска его потерять (39%), он удобный и современный (35%), а также говорили, что просто любят пробовать все новое (26%). 24% выбрали цифровой паспорт потому что это улучшает экологию за счет уменьшения использования бумаги.

Среди основных причин отказа от цифрового паспорта (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) лидируют опасение сбоев в системе учета таких документов (52%), уверенность, что бумажный паспорт безопаснее (31%), нежелание менять свой нынешний бумажный паспорт на цифровой (16%) и отсутствие личного доверия цифровым технологиям (13%).

* До конца 2021 года в России появятся аналоги бумажных паспортов - смарт-карты. При этом отмены бумажных паспортов не произойдет: россияне смогут выбрать наиболее удобный для себя вариант.

** Опрос проведен банком «Открытие» 18-21 октября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.