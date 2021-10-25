



Депутаты Волгоградской областной думы предложили передать субъектам полномочия по исключению объектов культурного наследия регионального и муниципального значения из единого госреестра памятников истории и культуры. По мнению парламентариев, это позволит избежать ситуаций, когда памятника уже не существует, а обременение с земли снять проблематично и затратно, что тормозит развитие территории.

Сейчас по закону исключить памятник из реестра можно только на основании акта Правительства РФ, чему предшествует длительная многоуровневая административная процедура. «Мы считаем, что в целях эффективного расходования бюджетных средств, а также в интересах дальнейшего комплексного развития территорий, целесообразно дать право субъектам самостоятельно исключать из госреестра объекты культурного наследия регионального и муниципального уровня», – прокомментировала председатель думского комитета по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики Татьяна Бухтина.

В случае принятия законодательных поправок уйдут в прошлое такие ситуации, как, например, с кинотеатром «Юбилейный» в Красноармейском районе Волгограда. Постройка 1970-х годов по типовому проекту оказалась включена в перечень объектов культурного наследия, когда их принимали «пакетами», не проводят детальную экспертизу.

Не так давно эксперты пришли к выводу, что «Юбилейный» не обладает признаками памятника архитектуры или истории и сделали заключение об исключении его из списков ОКН. Собственник «Юбилейного» или инвестор могли бы перестроить его или вовсе снести, но госохрана не позволяет сделать этого. Пока исключить кинотеатр из госреестра не удается, и он продолжает рассыпаться на глазах у жителей Красноармейского района, которые давно требуют с ним что-то сделать.