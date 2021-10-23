Общество

Ученые спрогнозировали дефицит воды в Волгоградской области

Общество 23.10.2021 08:42
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23.10.2021 08:42


Волгоградская область попала в зону риска, где положение с питьевой водой может стать катастрофическим к 2035 году. Дефицит воды ученые прогнозируют и в Калмыкии, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, в Курганской и Оренбургской областях. Об этом научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал «Парламентской газете», передает ИА «Высота 102».
Снижение запасов питьевой воды связано с изменением климата: с поверхности океана испаряется больше воды, она дольше задерживается в атмосфере, что приводит к более редким, но обильным дождям. Как следствие – засуха и наводнения.
В Министерстве строительства РФ готовятся к грядущим последствиям изменения климата: укороченному отопительному сезону, увеличению числа аварий на теплосетях и дефициту воды. В ведомстве считают, что существующие СНиП не в полной мере соответствуют современным климатическим условиям. Это касается теплоснабжения, поскольку его экономическая неэффективность может возрасти из-за избытка закупаемого топлива и его холостого сжигания в конце отопительного сезона, дабы избежать штрафов. А возможный дефицит влаги может угрожать снижением запасов питьевой воды и уменьшением подачи технической воды.
Руководитель комиссии по цифровизации строительной отрасли общественного совета при Минстрое Михаил Викторов считает, что грядет строгий учет коммунальных ресурсов для минимизации его потерь. Вместо простых счетчиков необходимы дистанционные системы учеты для контроля утечек и подготовки прогноза потребления ресурса, полагает эксперт. А об энергоэффективности домов следует задуматься не только при строительстве элитной недвижимости, но и всех домов. Повсеместное внедрение датчиков движения, систем рекуперации воздуха и использования тепла земли способствуют экономии дорожающих ресурсов.
К сентябрю следующего года Минстрой сформирует рабочую группу, которая оценит возможный ущерб от воздействия климатических рисков и доложит о нем. Также она разработает предложения по системе страхования ущерба и укреплению инфраструктуры.

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