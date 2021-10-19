Общество

Обманутым дольщикам из Волгограда начали выплату компенсаций за недострои

Общество 19.10.2021 17:18
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19.10.2021 17:18


Банк «ДОМ РФ» начал прием документов от обманутых дольщиков из Волгоградской области на выплату компенсаций за недостроенные дома. С 19 октября выплаты стартовали по трем домам: в Волгограде на улице Базисной, 18 и Вучетича, 27, в Волжском на улице Карбышева, 38 микрорайон, участок №2, д. 1. Об этом сообщил генеральный директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Константин Тимофеев.
Выплаты начались также в Московской, Челябинской, Омской и Владимирской областях, Пермском и Краснодарском краях, Республике Башкортостан. На компенсацию могут рассчитывать 747 дольщиков из этих регионов и Волгоградской области, которые вложились в 29 домов. Выплаты компенсаций являются одним из механизмов восстановления прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, отметил Тимофеев.
Подача документов на выплату возмещения для дольщиков Волгоградской области проходит удаленно. Для предварительной проверки дольщик должен направить заявление с приложением документов по электронной почте dolshik@domrf.ru. После подтверждения корректного оформления и наличия всех документов дольщик отправляет пакет бумаг по почте или экспресс-доставкой по адресу 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, 10, с указанием АО «Банк «ДОМ РФ, подразделение «Поддержка программ выплат гражданам». Банку требуются следующие документы:
–     нотариально заверенное заявление о выплате возмещения;
–     нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность;
–     оригинал или нотариально заверенную копию выписки из реестра требований кредиторов о размере, составе и об очередности удовлетворения требований;
–     копию СНИЛС и номер ИНН.
Вместо бумажных документов можно отправить по электронной почте заверенные электронной подписью сканы. При этом выписка из реестра требований кредиторов должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью конкурсного управляющего.
Компенсацию банк перечислит в течение 10 дней с даты подачи полного и корректного комплекта документов. Порядок расчета установлен Постановлением Правительства РФ № 1233 от 07.10.2017 года, отметили на сайте Фонда защиты прав дольщиков. Размер выплаты индивидуален для каждого пострадавшего, но она не может быть меньше, чем сумма, оплаченная по договору участия в долевом строительстве. По нежилым помещениям и машино-местам гражданам компенсируют стоимость одного нежилого помещения площадью не более 7 кв. метров, а по машино-местам – не более одного.

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