В Волгограде ищут дом для макаки из автобуса «Москва-Махачкала»





Центральный аппарат Росприроднадзора определит дальнейшую судьбу макаки-резуса, которую волгоградские полицейские обнаружили весной в автобусе "Москва-Махачкала". Как сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, собственник животного не смог предоставить документов, подтверждающих приобретение данной обезьяны. В отношении владельца составлен протокол об административном правонарушении по ст. 8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений). Он направлен на рассмотрение в мировой судебный участок для рассмотрения вопроса о конфискации данного объекта животного мира. В последующем будет принято решение о месте постоянного содержания животного.

Как ранее сообщалось, в мае текущего года рейсовый автобус "Москва-Махачкала" был остановлен для плановой проверки на рубежном посту "Чапурниковский" в Светлоярском районе. При досмотре автобуса в багажном отсеке в металлической клетке была обнаружена клетка с обезьяной . Животное изъяли и передали в Дзержинскую ветеринарную лечебницу ГБУ ВО "Волгоградская городская станция по борьбе с болезнями животных", где произведен клинический осмотр обезьяны.

Согласно заключению ветеринарного эксперта, приблизительный возраст данной особи макаки женского пола составляет 8-12 месяцев. Также установлено, что согласно морфологическим особенностям данная особь макаки соответствует виду (подвиду) макака-резус. Данный подвид подпадает под действия Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой исчезновения от 03 марта 1973 г. (СИТЕС) и включен во второе приложение данной конвенции.







Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области



