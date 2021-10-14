В Волгограде ищут дом для макаки из автобуса «Москва-Махачкала»

Общество 14.10.2021 09:35
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14.10.2021 09:35
Центральный аппарат Росприроднадзора определит дальнейшую судьбу макаки-резуса, которую волгоградские полицейские обнаружили весной в автобусе "Москва-Махачкала". Как сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, собственник животного не смог предоставить документов, подтверждающих приобретение данной обезьяны. В отношении владельца составлен протокол об административном правонарушении по ст. 8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений). Он направлен на рассмотрение в мировой судебный участок для рассмотрения вопроса о конфискации данного объекта животного мира. В последующем будет принято решение о месте постоянного содержания животного.
Как ранее сообщалось, в мае текущего года рейсовый автобус "Москва-Махачкала" был остановлен для плановой проверки на рубежном посту "Чапурниковский" в Светлоярском районе. При досмотре автобуса в багажном отсеке в металлической клетке была обнаружена клетка с обезьяной. Животное изъяли и передали в Дзержинскую ветеринарную лечебницу ГБУ ВО "Волгоградская городская станция по борьбе с болезнями животных", где произведен клинический осмотр обезьяны.
Согласно заключению ветеринарного эксперта, приблизительный возраст данной особи макаки женского пола составляет 8-12 месяцев. Также установлено, что согласно морфологическим особенностям данная особь макаки соответствует виду (подвиду) макака-резус. Данный подвид подпадает под действия Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой исчезновения от 03 марта 1973 г. (СИТЕС) и включен во второе приложение данной конвенции.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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