Общество

Проект «Котельниково – земля героев» вошел в число финалистов XVIII сезона конкурса «Моя страна – моя Россия»

Общество 14.10.2021 09:09
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14.10.2021 09:09


Город Котельниково вышел в финал Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Моя гордость. Моя малая родина (мой город, мое село)». Партнерами номинации выступают министерство науки и высшего образования РФ, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, министерство сельского хозяйства РФ и Российский государственный гуманитарный университет.
Соревнование лучших гражданских инициатив страны проводится с 2003 года. Главные задачи конкурса - популяризация позитивных примеров участия граждан в развитии российских городов и сел, продвижение героев нашего времени в разных направлениях жизнедеятельности, вовлечение местных жителей и сообществ в процессы развития территорий, сохранение культурно-исторического наследия городов, волонтерство в развитии территорий, решение задач повышения качества жизни. 
Всем этим критериям соответствует активная социальная деятельность в рамках проекта «Котельниково – земля героев», которую в городе Котельниково осуществляют совместно население, власть и градообразующее предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Конкурсное жюри изучило уже достигнутые результаты работы котельниковцев, планы и перспективы развития территории Котельниковского района в будущем. Эксперты сочли проект «Котельниково – земля героев», поданные в числе более чем 91 тысячи конкурсных заявок, достойным войти в финал.
Кроме того, после защиты проекта, рассказывающего о достижениях жителей Котельниково, представитель «Котельниково – земли героев» вместе с другими финалистами встретился с заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорием Гуровым в Минобрнауки России и посетил Общественную палату Российской Федерации. Участники встречи обсудили актуальные вопросы вовлечения молодежи в процессы развития территорий, поделились опытом реализации собственных инициатив в регионах.
Награждение победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» состоится в декабре этого года. Но вне зависимости от итогов конкурса, проект жителей Котельниково уже стал предметом их гордости, стимулом достигать новых рубежей в развитии малой родины.

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