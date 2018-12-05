Волгоградская облдума предоставила убыточным предприятиям многомиллионные льготы





130 млн рублей может не дополучить бюджет Волгоградской области от принятого сегодня законопроекта. Как сообщает ИА «Высота 102», регпарламент расширил объем преференций инвесторам по налогу на прибыль. Причем, поправки в закон вступают в силу задним числом - с января 2016 года, то есть с момента вступления в силу прежней редакции закона, который будет действовать до 1 января 2019 года. Автором поправок выступил комитет экономической политики и развития Волгоградской области.

Как пояснил информагентству председатель думского комитета по бюджету и налогам Илья Кошкарев, законодатели понимают, что выпадающие доходы из бюджета возникнут, но осознанно на это идут. Действующий вариант закона «О ставках налога на прибыль» оказался несправедливым по отношению к определенной группе инвесторов. Этот пробел, по словам Кошкарева, областная дума устранила. В прежней редакции областного закона указано, что пониженные налоговые ставки (от 16 до 13,5%) предусмотрены для компаний, чья прибыль год от года в ходе реализации инвестпроекта растет. Чем больше прирост налоговой базы – тем меньше предприятие заплатит налог. Здесь стоит отметить, что действие закона распространяется на коммерческие структуры, с которыми администрация Волгоградской области заключила соглашения.

Если же прибыль инвестора за предыдущий налоговый период составила ноль рублей, то преференции ему не положены. Как пояснил Илья Кошкарев, в администрацию области и регпарламент поступили обращения от ряда коммерческих структур, которые посчитали данные правила игры нечестными. Исполнительная власть к мнению бизнес-сообщества прислушалась.

Контрольно-счетная палата Волгоградской области раскритиковала данное нововведение. Аудиторы считают, что тем самым авторы поправок создают неравные условия для инвесторов. То есть, минимальная ставка налога в размере 13,5% будет применяться как для предприятий-«рекордсменов» (чья прибыль выросла за год на 50% и больше), так и для аутсайдеров, которые демонстрируют убытки. КСП предложила установить для последней категории предприятий налоговую ставку в размере 16%.

Разработчики мнение контрольно-ревизионного органа не разделили. Председатель комитета экономической политики и развития региона Галина Быкадорова на заседании облдумы разъяснила позицию ведомства. «Приведу пример. Налогоплательщики, увеличившие прибыль с одного рубля до двух, уже имеют право на получение максимальной льготы, так как прирост их налоговой базы равен 50%. А те компании, которые в прошлом году показали убыток, а через год уже вышли в плюс, на преференции рассчитывать не могут. Это была некая несправедливость», - заявила Галина Быкадорова.

С позицией администрации Волгоградской области думское большинство согласилось – законопроект принят в обоих чтениях. Примечательно, что на получение налоговых льгот в соответствии с принятыми поправками уже претендуют ряд предприятий, в том числе – ОАО «РЖД».



