Происшествия 26.09.2018 20:11
1142 37
26.09.2018 20:11
Депутат Волгоградской гордумы от КПРФ Андрей Анненко и его супруга оказались в центре скандала с укусом собаки, потасовкой, обращением в травмпункт и полицию. Как стало известно ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, накануне в городское УМВД поступило обращение от владелицы ветеринарной клиники «Элирис» Анны Карпенко, которая просит привлечь к ответственности жену народного избранника Анжелику Анненко, которая, как отмечено в заявлении, учинила в ее заведении драку, нанесла ей моральный и физический вред. Кто на самом деле стал инициатором потасовки и что явилось ее причиной - предстоит установить полиции, которая проводит проверку.
Этому неприятному инциденту, как следует из текста обращения, предшествовал вызов сотрудника ветклиники на дом депутата для стрижки собаки. Среднеазиатская овчарка укусила девушку-фельдшера, которой сейчас назначены инъекции против бешенства.
Хозяйка питомца впоследствии приехала в клинику для беседы с директором учреждения. Однако конструктивного диалога между сторонами не вышло – все закончилось рукоприкладством.
Подробности этой вопиющей истории с пояснениями участников конфликта – читайте в отдельном материале на «Высоте 102» завтра, 27 сентября.
Реклама
Популярное по теме
04.09.2018 11:52
15359 11
08.09.2018 12:42
8631 0
В Волгоградской области задержали сбежавшего заключенного26.09.2018 14:02
Происшествия 26.09.2018 14:02
3001 4 Обсудить
В Волгоградской области глава поселения подозревается в присвоении "дорожных" денег26.09.2018 09:25
Происшествия 26.09.2018 09:25
2156 9 Обсудить
В Волгоградской области задержаны трое браконьеров с крупным уловом26.09.2018 09:16
Происшествия 26.09.2018 09:16
1821 12 Обсудить
В Волгограде Вторая продольная перекрыта из-за ДТП с фурой25.09.2018 20:15
Происшествия 25.09.2018 20:15
8542 0 Обсудить
Вместо извинения – пули: житель Волгоградской области ранил троих парней из травмата25.09.2018 14:35
Происшествия 25.09.2018 14:35
4408 24 Обсудить
В Волгоградской области нашли тело пропавшего рыбака25.09.2018 09:22
Происшествия 25.09.2018 09:22
3066 0 Обсудить
В Волгоградской области один человек погиб при обрушении бани25.09.2018 09:11
Происшествия 25.09.2018 09:11
1659 2 Обсудить
В Волгоградской области машина влетела в столб: 1 человек погиб, 4 пострадали (ВИДЕО)25.09.2018 08:33
Происшествия 25.09.2018 08:33
5795 6 Обсудить
В Волгограде из-за ДТП остановился трамвай №1124.09.2018 19:30
Происшествия 24.09.2018 19:30
1815 0 Обсудить
В Волгоградской области поймали телекоммуникационных «мародеров»24.09.2018 14:50
Происшествия 24.09.2018 14:50
2375 5 Обсудить
В Волгоградской области собака покусала 3-летнего ребенка24.09.2018 09:22
Происшествия 24.09.2018 09:22
2857 5 Обсудить
В Волгограде "стрелок" атаковал движущийся трамвай24.09.2018 09:17
Происшествия 24.09.2018 09:17
2424 8 Обсудить
На юге Волгограда женщина и ребенок пострадали в ДТП с маршруткой23.09.2018 13:27
Происшествия 23.09.2018 13:27
2423 0 Обсудить
Избил и не отпускал: в Волгограде рецидивист силой удерживал в доме женщину и ее 6-летнего сына23.09.2018 11:31
Происшествия 23.09.2018 11:31
9350 0 Обсудить
В Волгограде на шоссе Авиаторов иномарка протаранила маршрутку, есть пострадавшие23.09.2018 10:12
Происшествия 23.09.2018 10:12
1728 0 Обсудить
Реклама