Происшествия

В Волгограде инцидент с укусом ветврача депутатской собакой закончился дракой

Происшествия 26.09.2018 20:11
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26.09.2018 20:11





Депутат Волгоградской гордумы от КПРФ Андрей Анненко и его супруга оказались в центре скандала с укусом собаки, потасовкой, обращением в травмпункт и полицию. Как стало известно ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, накануне в городское УМВД поступило обращение от владелицы ветеринарной клиники «Элирис» Анны Карпенко, которая просит привлечь к ответственности жену народного избранника Анжелику Анненко, которая, как отмечено в заявлении, учинила в ее заведении драку, нанесла ей моральный и физический вред. Кто на самом деле стал инициатором потасовки и что явилось ее причиной - предстоит установить полиции, которая проводит проверку.
Этому неприятному инциденту, как следует из текста обращения, предшествовал вызов сотрудника ветклиники на дом депутата для стрижки собаки. Среднеазиатская овчарка укусила девушку-фельдшера, которой сейчас назначены инъекции против бешенства. 
Хозяйка питомца впоследствии приехала в клинику для беседы с директором учреждения. Однако конструктивного диалога между сторонами не вышло – все закончилось рукоприкладством.
Подробности этой вопиющей истории с пояснениями участников конфликта – читайте в отдельном материале на «Высоте 102» завтра, 27 сентября.

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