







Локомотивы грузовых и пассажирских поездов на железнодорожном вокзале Волгограда сегодня, в 76-ю годовщину начала варварской бомбардировки Сталинграда, одновременно подали звуковой сигнал в память о жертвах атаки 1942 года. Как сообщает ИА "Высота 102", акция "Памятный гудок" началась ровно в 11.00 и продлилась в течение одной минуты. Учитывая, что железнодорожный вокзал Волгограда находится в центре города, звуковой сигнал был слышен во многих районах. В пресс-службе Приволжской железной дороги сообщили, что в акции приняли участие все поезда, которые находились в это время на территории Волгоградского железнодорожного узла. Затем на железнодорожном вокзале Волгоград-1 была объявлена минута молчания.













Справка. 23 августа 1942 года – один из самых трагических дней Сталинградской битвы. В этот день произошла массированная бомбардировка города, вызвавшая колоссальные разрушения. В течение последующей недели немецкие бомбардировщики совершали до 2 тысяч самолетовылетов в день. На каждый квадратный километр Сталинградской земли приходилось до 5 тысяч бомб и осколков крупного калибра. В центральной части его не осталось ни одного целого здания. Было разрушено 309 предприятий города, большой урон был нанесен жилищно-коммунальному хозяйству, культурно-просветительным учреждениям. Полностью был выведен из строя железнодорожный и водный транспорт. Разрушены 1237 километров главных и станционных путей, 2 паровозных и вагонных депо, уничтожены 152 паровоза, 6402 вагона. Уничтожен городской транспорт, связь, водопровод.



