



Поволжский арбитражный суд вернул на новое рассмотрение в арбитражный суд Волгоградской области так называемое «похоронное» дело. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского УФАС, антимонопольщики «бились» с ЗАО «Ритуальный дом «Память» совместно с прокуратурой Волгоградской области и ООО «Радоница», а предметом судебных тяжб стало прологнирование действия соглашений, заключенных между органом местного самоуправления и частной компанией на оказание ритуальных услуг.

Еще в 2002 году ЗАО «Ритуальный дом «Память» по соглашению с департаментом городского хозяйства получило право на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт, а также на осуществление погребения граждан. Срок действия этих договоров должен был закончиться в конце сентября 2017 года. Однако между администрацией города и «Памятью» в марте 2018 года были заключены дополнительные соглашения к указанным договорам. В соответствии с ними стороны договорились изложить соответствующие пункты договоров, где оговаривался срок их действия, в следующей редакции: «Договор заключён с даты его подписания сторонами и действует до 30 сентября 2027 года».

Суды первой и апелляционной инстанций в указанном деле встали на сторону администрации Волгограда и «Памяти», но накануне суд кассационной инстанции поддержал позицию ФАС России, Волгоградского УФАС России, прокуратуры Волгоградской области и ООО «Радоница». С учётом доводов кассационных жалоб государственных органов и ООО «Радоница» были отменены судебные акты нижестоящих судов, а дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд Волгоградской области.

Руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников признался, что рад поддержке суда в Казани: «Для арбитражного суда Волгоградской области, считаю, теперь в определенном смысле наступил «момент истины». Здесь стоит заметить, что волгоградский судья, который первоначально рассматривал это дело, вскоре после вынесения решения по нему в пользу администрации и «Памяти», ушёл в отставку, и мне достоверно известно, что это связанные вещи. Так что к этому же судье дело на пересмотр не попадёт точно».

Между тем, делом о волгоградской «похоронке» занимаются и в ФАС России. Так, 6 августа в центральном аппарате федерального ведомства было принято заключение об обстоятельствах дела, в котором было установлено нарушение двух статей закона о защите конкуренции – 15 и 16 – на рынке ритуальных услуг Волгограда. Об этом сообщил Роман Лучников на недавней пресс-конференции. По словам Романа Лучникова, пока дело приостановлено до начала сентября и, вероятнее всего, оно будет обжаловано «противными» сторонами. «Но радует, что это будет происходить уже в московских судах», - подчеркнул глава регионального управления федерального органа.









Руководитель Волгоградского ФАС России на встрече с журналистами также отметил нежелание депутатов Волгоградской гордумы и администрации Волгограда заниматься проблемой организации похоронного дела в городе. Суть отписок, заявил Роман Лучников, сводится к тому, что организация ритуальных услуг в городе является «стабильной» и «налаженной», а значит, и менять ничего не стоит – всех все устраивает. Однако в Волгоградское УФАС продолжают жаловаться горожане, которые сталкиваются с «морем проблем», если вдруг пытаются похоронить своих близких, не обращаясь к услугам в «Память». Последняя такая жалоба, сообщили в Волгоградском УФАС, поступила от жителя Кировского района, который сначала хотел похоронить свою бабушку в компании «Радоница» и даже заключил договор с этой фирмой. Однако в итоге ему удалось это сделать только после того, как он перезаключил договор с «Памятью». По утверждению волгоградца, ему создали трудности со вскрытием тела, с получением свидетельства о смерти, а работников «Радоницы» даже не допустили к рытью могилы.

Между тем, по словам Романа Лучникова, есть вопросы и к организации похорон в Волжском. «Здесь хотят сделать так, как в Волгограде». – заметил он. Напомним, недавно в антимонопольном органе рассматривали ситуацию, связанную с информированием сотрудников Волжского судебно-медицинского отделения родственников умершего о проведении вскрытия в приоритетном порядке и в более ранние сроки в случае, если договор на оказание ритуальных услуг будет заключен с ООО «Волжское ритуальное предприятие «Память». Тогда было выдано предупреждение ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» о недопущении подобных действий. Позднее в облкомздраве отреагировали на данное предупреждение, приняв к сведению данную информацию.

К слову, недавно побывавший в Волгограде заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов обратил внимание на высокую стоимость похорон в городе-герое, которые, по его словам, обходятся дороже, чем в Москве. Порядок в сфере риутальных услуг, как заявил Андрей Цыганов, навести трудно, но можно. «Этот рынок, мягко скажем, очень специфический. Здесь очень часто, не только в Волгоградской области, происходят перекосы в ценообразовании. Причина в том, что рынки монополизированы, и конкуренция не развивается», - прокомментировал он.



