Провал у «Волгоград Арены» будет ликвидировать подрядчик строительства стадиона

Общество 16.07.2018 16:22
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16.07.2018 16:22
Завтра компания "Стройтрансгаз" (СТГ) должна приступить к восстановительным работам на разрушенном ливнем склоне у стадиона "Волгоград Арена", сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию, прозвучавшую на очередном заседании оперативного штаба в администрации города. "В этой части территории это зона ответственности СТГ ("Стройтрансгаза" - ред.). Подрядчик на месте, их техника подтягивается", - сообщил глава администрации. По его словам, ущерб еще не подсчитан, но уже сейчас можно предположить, что он будет серьезным. Провал, образовавшийся на склоне у стадиона "Волгоград Арена" завтра начнут засыпать, поэтому одна полоса на рокадной дороге точно будет закрыта. Движение автотранспорта по автодороге городские власти планируют открыть завтра, 17 июля, но пока в ограниченном режиме. Сегодня рокадная дорога была перекрыта целый день. Отсюда продолжают вывозить смытый со склона на автодорогу грунт. Уже собрано и вывезено 2,5 тысячи кубометров, еще осталось порядка одной тысячи кубов. В работах задействовано 15 "КамАЗов" и 6 погрузчиков. По предварительным данным, на самой рокадной дороге разрушений от ливня не выявлено.
Напомним, стадион "Волгоград Арена" на 45 тысяч мест был построен к ЧМ-2018 за 16,5 миллиарда рублей. Генеральным подрядчиком строительства выступила компания АО "Стройтрансгаз".
Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев также сообщил, что сегодня к ночи завершится откачка воды с затопленного участка скоростного трамвая в Краснооктябрьском районе. Далее предстоит очистить рельсы от ила и проверить их на возможные повреждения. Восстановительные работы на этом участке, как ожидается, продолжатся и завтра.
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