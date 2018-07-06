Общество

В центре Волгограда гранитный памятник на братской могиле замазали краской

Общество 06.07.2018 08:40
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06.07.2018 08:40


Гранитный памятник, установленный на братской могиле в сквере имени 8 марта в Центральном районе, покрасили красно-бурой краской. Журналисты ИА “Высота 102” побывали в памятном месте,  расположенном в зеленой зоне, вдоль Второй продольной, между улицами Кубанской и Чапаева. Картина удручает: в сквере разбит асфальт пешеходных дорожек, не покрашены скамейки, не обрезаны засохшие ветви деревьев, а в некоторых местах трава разрослась по пояс.
Вокруг братской могилы  уложена тротуарная плитка, однако на подходе к ней  лежащий кусками асфальт напоминает пустынный такыр (растрескавшаяся от солнца земля - прим. ред. ИА "Высота 102"). Сам гранитный монумент частично  закрашен краской. Как пояснили местные жители, таким образом избавлялись от оставленных на камне граффити. А ведь там покоятся останки более двух с половиной тысяч мирных жителей и защитников Сталинграда - бойцов 57-й и 64-й армий.  В нелучшем состоянии находится и знак, поставленный в месте, где  собирались установить памятник расстрелянным осенью 1942 года евреям - мирным жителям Сталинграда. Перед ним сквозь растрескавшийся асфальт проросла трава.
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Запущенной выглядит и аллея памяти ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Гранитная плита с табличкой, обозначающая ее начало, заросла, а пешеходная дорожка разбита. Установленная в сквере новая детская площадка особой популярностью и местных жителей не пользуется. 
“Несколько лет назад мы добились, чтобы нам поставили детскую площадку, но сейчас все вокруг травой заросло, гулять с детьми невозможно. Получается - площадка есть, а пользоваться ей нельзя. Еще лет десять назад здесь все жители окрестных домов гуляли, с колясками было не разъехаться. Но тогда парк был ухоженный. Дворники здесь  убирали”, - рассказывает житель ближайшего дома Ольга Левченко.  

Местные жители борются за приведение сквера и памятников в порядок с 2009 года. Обращались они и к местным депутатам, и к районной и городской администрации. В ответ получали письма, где говорилось про уборку территории сквера и невозможности наладить поливную систему из-за поломки.
Понять обеспокоенность людей легко - ведь сквар для них не только памятное место, но и самая доступная зона для прогулок и отдыха. 
Отметим, что перед публикацией материала журналисты информагентства позвонили в МУП “Волгоградзеленхоз”, но по телефону комментировать ситуацию там не стали, однако отметили, что судьба сквера им также не безразлична.  


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