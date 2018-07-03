



Волгоградский алюминиевый завод (филиал АО «РУСАЛ Урал» в Волгограде) стал победителем XV отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности». Завод отмечен в номинации «Развитие персонала», всего в конкурсе приняло участие 61 предприятие горно-металлургического комплекса.

Директор по персоналу Сергей Соловьев и председатель профсоюзной организации Игорь Князев поделились с ИА «Высота 102», что стоит за такой высокой оценкой работы коллектива.

За последние полтора года количество сотрудников предприятия выросло втрое — с 500 до 1675 человек. «При этом численность заводоуправления не изменилась, — рассказывает Сергей Соловьев. — Когда был объявлен набор, к нам обратилось более 2,5 тысяч соискателей — работать на Волгоградском алюминиевом заводе стало престижно. Квалификационная комиссия оценивала, прежде всего, профессиональные качества. В результате этой серьезной работы мы получили минимум «отсева» - текучесть кадров на заводе сейчас не превышает 5 %».

Сегодня средняя зарплата на заводе составляет более 40 тысяч рублей, средний возраст работников – 39 лет. Молодые, энергичные, грамотные. Именно такие характеристики даёт директор по персоналу коллективу. Здесь развита система наставничества, есть отдел развития бизнес-системы, тиражируются лучшие практики. Всё это способствует оптимизации производства и улучшению условий труда.

Благодаря тесным связям с ВолГТУ, Волгоградским колледжем управления и новых технологий и Волжским политехническим техникумом стало возможным изменить подход к учебным программам. «Специалисты предприятия активно участвуют в их разработке и имеют возможность проверить эффективность подготовки наших будущих специалистов во время производственной практики прямо на рабочих местах.Кроме того, мы открываем в ВолГТУ лабораторию РУСАЛа, где можно будет с привлечением студентов и профессорско-преподавательского состава разрабатывать новые методы по решению конкретных производственных задач», — пояснил Сергей Соловьев.

Профориентационную работу на ВгАЗе начинают со школьной скамьи:с организации экскурсий и проведения с детьми мастер-классов в заводской лаборатории, оснащенной 3Д-сканером, 3Д-принтером и учебным комплексом литья. Здесь ребята знакомятся с процессом производства и могут сами создать изделие из сплава на основе алюминия.

Немаловажную роль в создании конструктивной обстановки на предприятии играют и профсоюзы. Как рассказал председатель профсоюзной организации Игорь Князев, в РУСАЛе действует отраслевое социальное партнерство: «Дважды в год мы собираемся, чтобы совместно решить все вопросы по социальной защите сотрудников». Социальный пакет сегодня включает в себя индексацию заработной платы, дотацию на питание, санаторно-курортное лечение работников и членов их семей, детский отдых. Осуществляются выплаты по жилищной программе и благотворительности. Работа над улучшением условий труда и отдыха работников предприятия здесь — непрерывный процесс

Можно ли сделать карьеру на ВгАЗе? Да, и примеров того - много. «Все директора начинали свой путь с простого рабочего. Наше электролизное производство возглавляет сейчас 35-летний Артем Фоминых, который после получения высшего образования сначала тоже поработал здесь электролизником. Кроме того, кадровый резерв - единый по компании. Если ты показал себя настоящим профессионалом, товсегда есть возможность занять хорошую должность на любом предприятии Компании», — поясняет Сергей Соловьев.

Справка.

Итоги XV отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности – 2017» подведены правлением Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и исполкомом Центрального совета Горно-металлургического профсоюза России (по согласованию с Департаментом металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ). Награждение победителей проходило в Государственном геологическом музее им. В.И. Вернадского. В число лауреатов нынешнего конкурса вошла еще одна компания из Волгоградской области — Волжский трубный завод, входящий в ТМК. Финалисты отраслевого конкурса рекомендованы для участия в конкурсе на соискание звания «Российская организация высокой социальной эффективности», проводимом правительством Российской Федерации.



