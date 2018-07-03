Экономика

Волгоградский алюминиевый завод стал победителем отраслевого конкурса

Экономика 03.07.2018 16:09
860 0
03.07.2018 16:09


Волгоградский алюминиевый завод (филиал АО «РУСАЛ Урал» в Волгограде) стал победителем XV отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности». Завод отмечен в номинации «Развитие персонала», всего в конкурсе приняло участие 61 предприятие горно-металлургического комплекса. 
Директор по персоналу Сергей Соловьев и председатель профсоюзной организации Игорь Князев поделились с ИА «Высота 102», что стоит за такой высокой оценкой работы коллектива.
За последние  полтора   года  количество сотрудников предприятия выросло втрое — с 500 до 1675 человек. «При этом численность заводоуправления не изменилась, — рассказывает Сергей Соловьев. — Когда был объявлен набор, к нам обратилось более 2,5 тысяч соискателей — работать на Волгоградском алюминиевом заводе стало престижно. Квалификационная комиссия оценивала, прежде всего, профессиональные качества. В результате этой серьезной работы мы получили минимум «отсева» - текучесть кадров на заводе сейчас не превышает 5 %».
Сегодня средняя зарплата на заводе составляет более 40 тысяч рублей, средний возраст работников – 39 лет. Молодые, энергичные, грамотные. Именно такие характеристики даёт директор по персоналу коллективу. Здесь развита система наставничества, есть отдел развития бизнес-системы, тиражируются лучшие практики. Всё это способствует оптимизации производства и улучшению условий труда.
Благодаря тесным связям с ВолГТУ, Волгоградским колледжем управления и новых технологий и Волжским политехническим техникумом стало возможным изменить подход к учебным программам. «Специалисты предприятия активно участвуют в их разработке и имеют возможность проверить эффективность подготовки наших будущих специалистов во время производственной практики прямо на рабочих местах.Кроме того, мы открываем в ВолГТУ лабораторию РУСАЛа, где можно будет с привлечением студентов и профессорско-преподавательского состава разрабатывать новые методы по решению конкретных производственных задач», — пояснил Сергей Соловьев.
Профориентационную работу на ВгАЗе начинают со школьной скамьи:с организации экскурсий и проведения с детьми мастер-классов в заводской лаборатории, оснащенной 3Д-сканером, 3Д-принтером и учебным комплексом литья. Здесь ребята знакомятся с процессом производства и могут сами создать изделие из сплава на основе алюминия.
Немаловажную роль в создании конструктивной обстановки на предприятии играют и профсоюзы. Как рассказал председатель профсоюзной организации Игорь Князев, в РУСАЛе действует отраслевое социальное партнерство: «Дважды в год мы собираемся, чтобы совместно решить все вопросы по социальной защите сотрудников». Социальный пакет сегодня включает в себя индексацию заработной платы, дотацию на питание, санаторно-курортное лечение работников и членов их семей, детский отдых. Осуществляются выплаты по жилищной программе и благотворительности. Работа над улучшением условий труда и отдыха работников предприятия здесь — непрерывный процесс
Можно ли сделать карьеру на ВгАЗе? Да, и примеров того - много. «Все директора начинали свой путь с простого рабочего.  Наше  электролизное производство возглавляет сейчас 35-летний Артем Фоминых, который после получения высшего образования сначала тоже поработал здесь электролизником. Кроме того, кадровый резерв - единый по компании. Если ты показал себя настоящим профессионалом, товсегда есть возможность занять хорошую должность на любом предприятии Компании», — поясняет Сергей Соловьев.
Справка.
Итоги XV отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности – 2017» подведены правлением Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и исполкомом Центрального совета Горно-металлургического профсоюза России (по согласованию с Департаментом металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ). Награждение победителей проходило в Государственном геологическом музее им. В.И. Вернадского. В число лауреатов нынешнего конкурса вошла еще одна компания из Волгоградской области — Волжский трубный завод, входящий в ТМК. Финалисты отраслевого конкурса рекомендованы для участия в конкурсе на соискание звания «Российская организация высокой социальной эффективности», проводимом правительством Российской Федерации.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Успей купить квартиру от застройщика в ЖК Альбатрос (8442) 498-819

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Профнастил для забора дл=2м - 450руб/шт. (8442)95-50-05

Заключения экспертиз нормативных актов обладминистрации, СПО
Популярное по теме
ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает о повышении тарифов с 1 июля
08.06.2018 11:24
4416 0
Болельщики матчей ЧМ-2018 в Волгограде не увидят оранжевый дым от «Красного Октября»
07.06.2018 13:29
3996 13
Волгоградские фермеры хотят вернуть фиксированные цены на ГСМ
07.06.2018 17:24
2818 8
Экономика
03.07.2018 11:02
Экономика 03.07.2018 11:02
1221 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.07.2018 13:29
Экономика 02.07.2018 13:29
1422 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.07.2018 10:09
Экономика 02.07.2018 10:09
1009 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.06.2018 13:00
Экономика 29.06.2018 13:00
4991 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.06.2018 10:35
Экономика 29.06.2018 10:35
741 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.06.2018 09:40
Экономика 29.06.2018 09:40
2931 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.06.2018 05:34
Экономика 29.06.2018 05:34
4043 25 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.06.2018 13:31
Экономика 28.06.2018 13:31
2860 16 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.06.2018 12:15
Экономика 28.06.2018 12:15
1787 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.06.2018 03:44
Экономика 28.06.2018 03:44
3682 27 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.06.2018 17:51
Экономика 26.06.2018 17:51
1829 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.06.2018 16:54
Экономика 26.06.2018 16:54
910 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.06.2018 15:55
Экономика 26.06.2018 15:55
1358 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.06.2018 15:17
Экономика 26.06.2018 15:17
1639 3 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.06.2018 13:28
Экономика 26.06.2018 13:28
1220 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде депутаты немного подискутировали на тему пенсионной реформыCмотреть видео
18:33
Депутаты Волгоградской облдумы сняли «обет молчания» о пенсионной реформеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
В Волгоградской области капремонт будут проводить фундаментальноСмотреть фотографии
17:13
На «расслабоне»: депутат Волгоградской облдумы пришел на заседание в майкеСмотреть фотографии
17:13
В Волгограде пенсионерка взыскала с УК компенсацию за сломанную рукуСмотреть фотографии
16:09
Волгоградский алюминиевый завод стал победителем отраслевого конкурсаСмотреть фотографии
16:06
Без цензуры: депутат Волгоградской облдумы продемонстрировал непарламентскую лексику Смотреть фотографииCмотреть видео
15:30
В Волгоградской области предприниматель больше года не платил своим сотрудникамСмотреть фотографии
15:29
В Волгограде передали в суд дело о заказном убийстве бизнесмена Сергея БрудногоСмотреть фотографии
15:14
«Ростелеком» приглашает всех желающих на городской праздник в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:37
На химпредприятии в Волжском от отравления токсичным веществом погиб рабочийСмотреть фотографии
14:04
Доска позора: Жители Волгограда назвали обещания «Концессий водоснабжения» пустышкой Смотреть фотографииCмотреть видео
13:41
В суде Волгограда брат убитой девушки потребовал с расчленителя из Волжского 2 миллиона рублейСмотреть фотографии
13:39
В Волгоградской области ищут "мусорного" оператора без квалификации и имущества Смотреть фотографии
13:17
Большинство депутатов Волгоградской облдумы поддержали пенсионную реформуСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде лучшему оперативнику России вручили “Ниву”Смотреть фотографии
12:25
Кандидаты в общественную палату Волгоградской области прошли тест на отношение к пенсионной реформе Смотреть фотографии
11:46
Депутат-коммунист пришел на заседание Волгоградской облдумы на костыляхСмотреть фотографии
11:26
Жителей Волгограда не заразил пример болельщиков из ЯпонииСмотреть фотографии
11:02
Волгоградцы оценят новый семейный внедорожник ŠKODA KODIAQСмотреть фотографии
10:17
В комитете сельского хозяйства Волгоградской области "ловили рыбку в мутной воде"Смотреть фотографии
09:52
Экс-председатель думы Краснослободска Волгоградской области "приземлился" в колонии на 2 годаСмотреть фотографии
06:26
Волгоград - в топ городов ЧМ-2018 с самой посещаемой фан-зонойСмотреть фотографии
05:40
Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль для двух предприятий в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:23
В центре Волгограда эвакуировали жильцов 16-этажкиСмотреть фотографии
20:06
«Высота 102 ТВ»: У губернатора Волгоградской области еще есть несбывшиеся мечтыCмотреть видео
20:02
Болельщики в Волгограде копят силы к четвертьфиналу ЧМ-2018Смотреть фотографии
18:19
В Волжском к реке Ахтуба пускают за деньгиСмотреть фотографии
17:53
"Доска позора": В Волгограде часть тротуара ушла под землюСмотреть фотографии
16:57
Летняя жара раскрашивает Волгоград осенними красками Смотреть фотографии
Реклама
 