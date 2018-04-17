







В детский сад «Елочка» в Краснослободске, заведующую которой уволили после видеообращения к президенту, пришли с проверкой. Как сообщили ИА «Высота 102» работники дошкольного учреждения, сотрудники отдела полиции Среднеахтубинского района проверяют финансово-хозяйственную деятельность детского сада за последние несколько лет. В частности, сотрудникам детского сада задают вопросы, не принимала ли заведующая на работу людей, которые не появлялись на работе, но получали зарплату.

Между тем, детский сад «Елочка» оказался втянутым и в судебный процесс. Так, подрядчик ремонта канализации – ООО «Содружество» - на днях обратился в арбитражный суд Волгоградской области, заявив сумму исковых требований к дошкольному учреждению в размере почти 300 тысяч рублей. Так закончился конфликт теперь уже экс-заведующей Татьяны Селезневой с подрядчиком, работа которого не устроила бывшего руководителя детского сада. Напомним, Татьяна Селезнева отказалась подписывать акт выполненных работ, так как, по ее мнению, подрядчик плохо сделал свою работу. Однако, как рассказывала Татьяна Селезнева, руководство города и района ее не поддержали, наоборот, она навлекла на себя гнев чиновников. В своем видеообращении к президенту заведующая перечислила всех причастных к истории с некачественной канализации чиновников и подрядчика, акцентируя внимание на том, что кое-кто из них состоит в партии «Единая Россия». Ранее первый заместитель районного главы Андрей Кузьмин заявлял ИА «Высота 102», что «проблема несколько раздута, потому что детский сад «Елочка» сейчас работает в штатном режиме, все системы в учреждении функционируют», и вообще удивился, что такая опытная заведующая как Татьяна Селезнева говорит неправду по поводу «навязанного подрядчика». Что касается обращения заведующей детского сада к президенту, то, со слов чиновника, сейчас по всем указанным фактам проводится инициированная администрацией Среднеахтубинского района проверка с участием правоохранительных органов. Сама Татьяна Селезнева заявила информагентству, что намерена в судебном порядке оспорить решение об ее увольнении по ст. 278 ТК РФ, согласно которой работодатель имеет право расторгнуть контракт с руководителем без объяснения причин.



